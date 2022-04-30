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Brian Kemp 致使喬州槍枝安全又回到原點

作者喬州參議員歐曉瑜Michelle Au
作者歐曉瑜Michelle Au是首位在喬治亞州參議院任職的華裔AAPI(美籍亞裔和太平洋島民裔)女性議員。(取自ww.auforga.com)
作者歐曉瑜Michelle Au是首位在喬治亞州參議院任職的華裔AAPI(美籍亞裔和太平洋島民裔)女性議員。(取自ww.auforga.com)

在2020年，喬治亞州有超過5200人因為過去的犯罪記錄，待實行的拘捕令，心理健康問題或家庭暴力指控，而被拒絕簽發隱蔽持槍證。想像一下，如果這幾千隻槍可以隨意被帶上街頭，有多少持槍犯罪案件將會發生。

上週，Brian Kemp簽署通過了第319號州法案，意味著這些在基本背景調查中被認為不適合持槍的人群，可以在公共場所隱蔽攜帶已經上膛的槍枝。更可怕的是，這項新法案讓有犯罪紀錄的人可以不需要接受背景調查，通過私人交易購買到槍支，並帶入我們的社區中。

私下買賣槍枝不再需要背景調查。隱蔽持槍證是少數可以強制對私下購買槍枝者執行背景調查的機制之一。這項要求一旦取消，在公共場所持槍就不再需要通過背景調查，這樣對我們的社區安全顯然是有害的。

2020年至2021年，喬治亞州的槍殺死亡人數增加了41%，排在全國第17位，在此情形下州長依然決定簽署這項危險的法案。

在持槍犯罪案件不斷惡化的同時，全國仇視亞裔的暴力事件也在增加：在2020年，針對美籍亞裔和太平洋島民裔社區的仇恨犯罪案件數量上升了73%，在全國最大的15個城市，這個數字更是達到了150%。

放眼全國，我們的社區親眼證實了仇恨言論如何導致暴力事件激增，在喬治亞州，我們也親身體會了對亞裔社區仇視的加劇如何引發惡性的持槍暴力事件。

2021年3月16日，有8人在可怕的亞特蘭大槍擊事件中喪生，事件過去僅僅13個月，如今隨著無證持槍的合法化，喬治亞州的槍枝安全走上了錯誤的道路。

目前在已經弱化槍枝許可相關法律的州内，暴力事件數量增加了15%，在無證持槍合法化的州内，嚴重的持槍襲擊事件增加了65%。Brian Kemp的這項危險的新法律將導致我們的街道上出現更多的槍枝，在我們的社區内發生更多的持槍暴力事件。

對無證持槍，有數據證明其對公共安全的威脅，有執法者公開反對，有市長對其表示擔憂，有70%的喬治亞居民反對，然而Kemp此次決定將其合法化的行為，不禁讓人對這突如其來的變化產生疑問。

可悲的是，問題的答案很簡單——政治。Kemp州長正尋求在今年的大選中連任，但他在共和黨初選中面臨著David Perdue的殘酷挑戰，而後者得到了Donald Trump的背書和支持。

如果沒有Trump對Purdue的支持，我們今天也許不會看到這項法案的通過。Kemp在Perdue確認參加大選並宣布支持無證持槍後，表明了相同的態度。Kemp之所以推動這一危險的提議，是為了吸引共和黨初選選民，而不顧未經安全審核而携帶槍枝帶來的公共安全風險。

我們應該采取行動，堅決對每一個持槍者實行背景調查，這樣才能盡可能防止殺傷性武器落入不法分子手中。但是Kemp的新法案弱化了安全調查，將槍枝安全往相反的方向推進。

任何人的連任都不應以威脅喬治亞居民的安全為代價，州長的人選不應是像Brian Kemp這樣將個人政治生涯置於公共安全之上的人。

***Michelle Au是首位在喬治亞州參議院任職的華裔AAPI（美籍亞裔和太平洋島民裔）女性議員。Marvin Lim是首位在喬治亞州州議會任職的美籍菲律賓裔衆議院議員。Bee Nguyen是首位當選的喬治亞州衆議院女性AAPI民主黨籍議員，也是首位在喬治亞州議會任職的美籍越南裔議員。Sam Park是首位當選的喬治亞州衆議院AAPI民主黨籍議員，也是唯一在喬治亞州議會任職的美籍韓裔議員。Rahman議員是首位在喬治亞州州議會任職的美籍孟加拉裔參議院議員。***

喬治亞州 亞裔 民主黨

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