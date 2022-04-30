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喜萬年與您共慶母親節 堂吃 外送 外燴 全家歡聚 健康 安全 大饗美食

亞特蘭大工商組
喜萬年海鮮大酒樓的特色：「創意小炒，豐儉由人」。
喜萬年海鮮大酒樓的特色：「創意小炒，豐儉由人」。

一年一度的母親節即將於5月8日來臨，亞特蘭大著名粵式海鮮點心茶樓─喜萬年大酒樓(Happy Valley Dim Sum and Asian Cuisine)，為了讓偉大的媽媽們和全家大小健康、安全、又能享用美食，開放多方位營業，既可與鄰桌有間距的堂吃，也能透過GRUBHUB點餐外送到府，更有外燴服務。喜愛品味美食的人們可到其最新架設的網站，按圖索驥，再下單點選好菜，大塊朵頤一番。

喜萬年大酒樓擁有一支敬業樂群的廚師和員工團隊，1997年在位於Buford Highway的餐館開業，隨著忠實顧客不斷增加，2008年搬遷到Jimmy Carter Blvd佔地1萬平方英尺的現在餐館，用餐空間有6000餘呎，仿歐洲宮廷的設計寬敞高挑、又通風，餐桌座位之間保持間隔，高級義大利石地板，不僅為整個餐館增添古典高雅氣氛，更方便清洗消毒，客人可以無憂無慮地在這兒與親朋好友共享美食。

由於喜萬年強調「現製點心，創意小炒，用料上乘，豐儉由人，專業外燴，全美馳名」，獲得各界好評。其中，Google Reviews獲得4.1顆星；GRUBHUB也以食物美味90%，外送準時88%，訂餐正確率93%，獲得4.7顆星的高分；臉書的評價更獲得高達5顆星的滿分。外送點餐可到GRUBHUB：https://bit.ly/31xfzFz。

開業已逾20年的喜萬年酒樓，有著豐富的舉辦結婚喜宴、長者慶壽、大型活動的經驗，其到現場為客人外燴辦桌能力，更是在包括華人在內的亞裔社區中名聞遐邇。雖然現在疫情影響下，大家不方便舉辦大型聚會，親友間辦場小型聚會仍可以向喜萬年洽詢外燴或外帶。詳情可與該餐廳聯絡。喜萬年在離85公路99號(Jimmy Carter Blvd)出口不遠的Oakbrook Square購物中心內，地址為5495 C1 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093，電話：678-218-0888。詳情可參閱網站：https://www.happyvalley-ga.com。

喜萬年大酒樓手工現製的粵式飲茶點心。
喜萬年大酒樓手工現製的粵式飲茶點心。
喜萬年海鮮大酒樓讓大家健康、安全、又能享用美食。
喜萬年海鮮大酒樓讓大家健康、安全、又能享用美食。
喜萬年大酒樓與香港超市位於同一個Oakbrook Square購物中心內。
喜萬年大酒樓與香港超市位於同一個Oakbrook Square購物中心內。

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