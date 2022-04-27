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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

北卡台鄉會踏青烤肉 百位鄉親與會

記者王明心／北卡羅來納州報導
烤肉大隊(左起)：周淑娟、陳璽全、吳佳穆。(記者王明心/攝影)
烤肉大隊(左起)：周淑娟、陳璽全、吳佳穆。(記者王明心/攝影)

北卡台灣同鄉會家日前在凱瑞Umstead州立公園舉辦戶外踏青，並免費提供烤肉讓參加者享用。今年會長由年輕一代的陳璽全擔任，這次首度舉辦活動，有玩有吃的豐富策畫，果然獲得大家熱烈響應，吸引近百名與會者到場。

近百名鄉親參加台灣同鄉會的踏青與烤肉。(記者王明心/攝影)
近百名鄉親參加台灣同鄉會的踏青與烤肉。(記者王明心/攝影)

當天有不少三角地區留學生和年輕專業人士參與。北卡州大大四學生林樂融高中就移民來美，很少有機會接觸到台灣人，她好高興能在踏青時認識其他台灣年輕人。綁著小辮子、被同學稱為「杜克金城武」的劉維凱說，台灣學生平日都忙，沒機會碰面，剛好趁踏青交流互動。

杜克大學林子堯說，這是他來美後看到最多台灣人的活動，「好久沒聽到有人講台語」，覺得又親切又溫暖。楊姓工程師剛來北卡工作不到一年，朋友不多，希望同鄉會能多辦這樣的活動。

三角地區留學生和年輕專業人士開心參與同鄉會活動。(記者王明心/攝影)
三角地區留學生和年輕專業人士開心參與同鄉會活動。(記者王明心/攝影)

此次烤肉經費由一位五年前搬至加州的鄉親提供。最近剛回北卡探望老友的他說，他在北卡住了40多年，對北卡和同鄉會有很深的感情，看到同鄉會現在有這麼多年輕人參與，非常驚喜。他謙稱不是他請客，只是補繳過去五年和預繳未來的年費而已。

林欣慕(前)和劉麗俐預烤雞肉，醃滷豬肉。(謝金朱提供)
林欣慕(前)和劉麗俐預烤雞肉，醃滷豬肉。(謝金朱提供)

當天的食物由林欣慕、劉麗俐、謝金朱準備。陳璽全感謝理事和鄉親的幫忙和宣傳，他表示，活動參加人數多，年齡層也平均分配，顯示台灣人喜歡出來聯絡感情，他計畫6月4日推出肉粽節活動。

北卡 加州 移民

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