喬州州長初選辯論 坎普、普度猛烈交火

坎普(左)與普度在首場共和黨州長初選辯論中握手。當天的辯論雙方火力均十分猛烈。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)和同為共和黨的前聯邦參議員 普度(David Perdue)，日前進行了首場州長初選辯論，雙方交火猛烈。

目前在民調中暫時落後的普度，一開場便重申2020年大選「被操縱和被盜」，儘管沒有證據支持他的說法。獲得川普支持的普度，指責坎普將華府的控制權拱手讓給了民主黨 。

「我不在聯邦參議院的唯一原因是你屈服了，才讓艾布蘭(Stacey Abrams)和民主黨在2020年獲勝。」

坎普回擊，普度只是為自己在2021年1月敗給民主黨奧索夫(Jon Ossoff)尋找替罪羔羊。他的敗選才是讓參議院控制權轉移的原因。

坎普因為拒絕干預並推翻喬州 選舉結果，引發了川普的憤怒。他在辯論會上重申，他一切遵守聯邦和州憲法。

普度指責，確保調查選民欺詐行為是坎普的責任。

坎普駁斥，自己擔任了八年的州務卿，不需要一個選舉敗北者針對州選舉法來對他說三道四。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，這兩位曾經的盟友現今情誼已不再。辯論場上，坎普回憶起當時為普度輔選的情景，語氣甚是不快。

「當我們在競選巴士上，我在參議員決選中仍鼎力為你助選，你又何曾問過我關於舉行特別會議(special session)的事？」坎普質問。

坎普表示，普度連政績都沒有，才會輸掉聯邦參議員連任選舉。(美聯社)

當普度被問及是否藉由挑戰坎普來分裂共和黨時，普度說該黨「早已分裂」。「我競選州長的唯一原因是試圖拯救喬州，」普度說，「左派已甦醒並且在此扎根。」

坎普駁斥表示，他2018年曾經擊敗民主黨艾布蘭，現在也可再戰一回。

當晚最尖銳的交鋒之一來自於巴克亥(Buckhead)提議脫離亞特蘭大成為獨立城市的議題。

普度在辯論會上猛攻州長坎普，稱他是「軟弱的州長」。(美聯社)

普度表示，支持巴克亥脫離亞城的提案。坎普則回應表示他將「等情況明朗再對此發言」(keeping his powder dry)。

但坎普說，他在預防犯罪上投入了大量資金──犯罪是巴克亥欲脫離亞城的重要因素之一。即使普度不停地談論這個議題，但「我才是一直在做事的人。」

辯論將結束時，普度稱坎普是位「軟弱的州長」，其「政績」包括高犯罪率、對學童的洗腦灌輸和2020年大選被民主黨竊走勝利。

坎普回駁普度攻擊他只是因為自己連政績都沒有，這就是他輸掉聯邦參議員連任的原因。

在5月24日的初選之前，兩人還有另一場辯論，將於5月1日晚間7時在GPB-TV播出。

如果未能在初選人贏得超過半數的選票，得票前兩位的候選人將在6月21日進行決選。獲勝者將在11月大選中與民主黨的艾布蘭爭奪州長席位。