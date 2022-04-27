我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

喬州州長初選辯論 坎普、普度猛烈交火

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
坎普(左)與普度在首場共和黨州長初選辯論中握手。當天的辯論雙方火力均十分猛烈。(美聯社)
坎普(左)與普度在首場共和黨州長初選辯論中握手。當天的辯論雙方火力均十分猛烈。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)和同為共和黨的前聯邦參議員普度(David Perdue)，日前進行了首場州長初選辯論，雙方交火猛烈。

目前在民調中暫時落後的普度，一開場便重申2020年大選「被操縱和被盜」，儘管沒有證據支持他的說法。獲得川普支持的普度，指責坎普將華府的控制權拱手讓給了民主黨

「我不在聯邦參議院的唯一原因是你屈服了，才讓艾布蘭(Stacey Abrams)和民主黨在2020年獲勝。」

坎普回擊，普度只是為自己在2021年1月敗給民主黨奧索夫(Jon Ossoff)尋找替罪羔羊。他的敗選才是讓參議院控制權轉移的原因。

坎普因為拒絕干預並推翻喬州選舉結果，引發了川普的憤怒。他在辯論會上重申，他一切遵守聯邦和州憲法。

普度指責，確保調查選民欺詐行為是坎普的責任。

坎普駁斥，自己擔任了八年的州務卿，不需要一個選舉敗北者針對州選舉法來對他說三道四。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，這兩位曾經的盟友現今情誼已不再。辯論場上，坎普回憶起當時為普度輔選的情景，語氣甚是不快。

「當我們在競選巴士上，我在參議員決選中仍鼎力為你助選，你又何曾問過我關於舉行特別會議(special session)的事？」坎普質問。

坎普表示，普度連政績都沒有，才會輸掉聯邦參議員連任選舉。(美聯社)
坎普表示，普度連政績都沒有，才會輸掉聯邦參議員連任選舉。(美聯社)

當普度被問及是否藉由挑戰坎普來分裂共和黨時，普度說該黨「早已分裂」。「我競選州長的唯一原因是試圖拯救喬州，」普度說，「左派已甦醒並且在此扎根。」

坎普駁斥表示，他2018年曾經擊敗民主黨艾布蘭，現在也可再戰一回。

當晚最尖銳的交鋒之一來自於巴克亥(Buckhead)提議脫離亞特蘭大成為獨立城市的議題。

普度在辯論會上猛攻州長坎普，稱他是「軟弱的州長」。(美聯社)
普度在辯論會上猛攻州長坎普，稱他是「軟弱的州長」。(美聯社)

普度表示，支持巴克亥脫離亞城的提案。坎普則回應表示他將「等情況明朗再對此發言」(keeping his powder dry)。

但坎普說，他在預防犯罪上投入了大量資金──犯罪是巴克亥欲脫離亞城的重要因素之一。即使普度不停地談論這個議題，但「我才是一直在做事的人。」

辯論將結束時，普度稱坎普是位「軟弱的州長」，其「政績」包括高犯罪率、對學童的洗腦灌輸和2020年大選被民主黨竊走勝利。

坎普回駁普度攻擊他只是因為自己連政績都沒有，這就是他輸掉聯邦參議員連任的原因。

在5月24日的初選之前，兩人還有另一場辯論，將於5月1日晚間7時在GPB-TV播出。

如果未能在初選人贏得超過半數的選票，得票前兩位的候選人將在6月21日進行決選。獲勝者將在11月大選中與民主黨的艾布蘭爭奪州長席位。

民主黨 參議員 喬州

上一則

強化安全 維州要各校提交校園電子地圖

下一則

疫情第1年 芝加哥人預期壽命短少2年

延伸閱讀

德州州長艾伯特：拜登執政下的美國 所有州都是邊境州

德州州長艾伯特：拜登執政下的美國 所有州都是邊境州
霍楚施政認可率再下滑 45%選民盼換人當州長

霍楚施政認可率再下滑 45%選民盼換人當州長
紐約客談／近半民眾想換州長 有利葛謨？

紐約客談／近半民眾想換州長 有利葛謨？
法新社記者深入布查 放下恐懼揭露俄軍暴行

法新社記者深入布查 放下恐懼揭露俄軍暴行
敗血症手指截肢變「沙魚頭」 她還樂觀配樂自嘲

敗血症手指截肢變「沙魚頭」 她還樂觀配樂自嘲
全美第25個 喬州攜槍免證 坎普簽署法令惹議

全美第25個 喬州攜槍免證 坎普簽署法令惹議

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
芝加哥周末出現今年以來的最高溫度，千禧公園前人來人往，稍晚更有大批不明人士聚集鬧事。(特派員黃惠玲／攝影)

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

2022-04-25 08:59
老婦人被劫車者打得鼻青臉腫。(KHOU電視台)

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

2022-04-26 17:07
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
新澤西州科洛尼亞高中過去幾十年來共有103名畢業生、教師和職員罹患罕見的原發性腦瘤，伍德布瑞奇市議會緊急批准對該校展開土壤和空氣檢測，以了解是否與這些病例有關。(ABC電視台截圖)

40多年 全校103師生罹患腦瘤 地方政府緊急批准檢測環境

2022-04-20 19:21
遠端監控居家安全攝影鏡頭，應注意是否成為駭客侵害隱私的途徑。(Unsplash／Tom Claes)

居家安裝室內監控鏡頭 小心家人影像駭客看光光

2022-04-19 17:55

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美