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(網路用此版)參選維克郡校委會委員 伍永基：相信努力工作和卓越教育

林昱瑄
候選人及部分參加者合影。前排左三為伍永基。(記者王明心／攝影)
候選人及部分參加者合影。前排左三為伍永基。(記者王明心／攝影)

北卡亞裔聯盟(NCAAC)24日在位於莫斯利維爾(Morrisville)的北卡印裔協會(HSNC)活動中心，與印裔和西裔協會合辦「熔爐政見發表會」(The Melting Pot Town Hall)。競選維克郡第三區學校委員會委員的華人候選人伍永基醫師(Wing Ng)從他身為亞裔和唐氏症兒家長的生命經驗，提出他對公校教育的看法。

北卡亞裔聯盟(NCAAC)與印裔和西裔協會合辦「熔爐政見發表會」。(記者王明心／...
北卡亞裔聯盟(NCAAC)與印裔和西裔協會合辦「熔爐政見發表會」。(記者王明心／攝影)

政見發表會由印裔北卡大學學生Munish Ganorkar主持。
政見發表會由印裔北卡大學學生Munish Ganorkar主持。

發表會由印裔北卡大學學生Munish Ganorkar主持。當天除了伍永基外，還有競選維克郡學校委員會委員的Michele Morrow、凱瑞市議員的Renee Miller、聯邦眾議員的Mahesh Ganorkar、州議員的Gerard Falzon、維克郡警長的Tivon Howard，以及聯邦參議員候選人Courtne Geels。候選人的族裔包括白人、非裔、華裔、印裔，名副其實的熔爐。雖然文化背景、膚色、族裔各異，每位都表示希望北卡成為更美好的地方。

伍永基發表他對維克郡學校教育的看法。(記者王明心／攝影)
伍永基發表他對維克郡學校教育的看法。(記者王明心／攝影)

伍永基說他的政見總歸為三件事：原則、驕傲、家長參與。他相信努力工作和卓越教育的原則，期望學生在學校盡力，成就也被認可；希望孩子們不僅對身為美國人而自豪，也為自己的文化背景感到驕傲。他說要達到這些目標，學生要學習準確的歷史和公民知識，成為好公民。父母應該知道孩子在學校學什麼，也應該投入孩子的學校教育。

他說他八歲自香港移民來美時，不曾遭遇種族歧視。他在小學體育課裡總是最後一個被選入壘球隊的人，不是因為他是華人，而是他不擅長打壘球。那時他不大會說英語，同學取笑他也不是因為他是華人，而是他的英語好笑。這個經驗讓他加倍努力學習，最終進入中學資優班。這麼多年過去，他還是不會打壘球，但不會為此責怪任何人。

他認為美國的資優教育和特殊教育都需要改變。資優課程應該成為學校教育的一部分，而不是只在一些學校裡，資優學生得長途跋涉去就讀。有唐氏症女兒的他從他自身的經驗表示，目前北卡特殊教育專案資金不足，也沒有足夠的特殊教育老師。他呼籲要明智地使用來自聯邦政府的大量資金，直接用於孩子們身上，而不是一些無謂的名目上。他說新冠疫情已經讓北卡學生的學習退步，需要妥善運用政府資金來提高學生的學業標準。

與會候選人及其競選職位(右起): 公校委員Michele Morrow、公校委員...
與會候選人及其競選職位(右起): 公校委員Michele Morrow、公校委員伍永基、凱瑞市議員Renee Miller、眾議員Mahesh Ganorkar、州議員Gerard Falzon、維克郡警長Tivon Howard。參議員Courtne Geels不在圖內。(記者王明心／攝影)

他曾在維克郡公校董事會19日的會議上，對Millbrook高中幾名老師為一個名為WE ARE(Working to Extend Anti-Racist Education)組織申請撥款一事表達他的市民關切。他說他看了該組織的視頻，裡面傳達的訊息是白人天生是種族主義者。他用他亞裔移民的經驗說，當他做不好一件事時，他努力提高自己的能力，不是責怪別人。教育孩子種族主義是社會問題的根源。學校該做的事是教孩子閱讀、寫作、算術、歷史和公民學，不是互相指責；應該提高教育水準，不是為了公平而降低水準；教育經費應該用於培養批判思想家，不是激進分子。

民眾唐毅詢問能否讓私校學生也享有維克郡公校的教育補貼。(記者王明心／攝影)
民眾唐毅詢問能否讓私校學生也享有維克郡公校的教育補貼。(記者王明心／攝影)

會後民眾紛紛向候選人提問。唐毅說她剛知道維克郡每個學生有1600元的教育經費，詢問該郡可否開放教育選擇，讓不讀公校的學生也能享有這份教育補助。

教育 北卡 亞裔

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