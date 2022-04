2021年共158宗 亞城疫期兇殺案增幅 全美第3

根據個人財務網站WalletHub一份「疫情期兇殺案增幅最大城市排名」(Cities with the Highest Increase in Homicide Rates During COVID)顯示,亞特蘭大 在所有全美大城市中高居第三,僅落後於紐奧良和辛辛那提。

該網站比較了過去三年第一季50大城的人均兇殺案數量。報告指出,在2020年第一季至2022年第一季,美國人口最多的50個城市,其兇殺率平均上升了17%,且仍持續上升中。

亞特蘭大的結果並不令人意外,市長已經將打擊暴力犯罪 作為其最重要的任務。

亞城市長狄更斯(Andre Dickens)在其上任100天,接受亞特蘭大憲報(AJC)時談到,近期的謀殺案件總數「對我及對市民來說都太高了」。

亞特蘭大在2019年有99件謀殺案,2020年飆升至157起, 2021年再以158起創下新高,是1996年以來最多的。

截至4月21日,亞特蘭大警方今年已調查了56起兇殺案,高於去年同期的38起。

日前一名亞城婦女在保齡球館與人發生口角,後來竟演變為停車場致命槍殺案。

亞城警察 局兇殺案小組指揮官Ralph Woolfolk表示,40%的兇殺案源於小型糾紛升級,而亞特蘭大80%的兇殺案涉及槍枝。

而WalletHub就解決犯罪高漲的想法採訪了多位法律專家。但他們所提出解決方案並非一蹴可幾。其中前聯邦檢察官Diane Birnholz表示,面對兇殺率上升,民眾過分恐懼或極力想證明警察處理方式的正當性,都無法有效解決問題,「遭受暴力犯罪嚴重打擊的社區,最需要的是透過警察改革和改善社區關係,才能讓公眾獲得公平、透明地對待。」

至於全美兇殺案增幅最低的三個城市,則為内布拉斯加州林肯(Lincoln)、威斯康辛州麥迪遜(Madison)和波士頓。

完整排名可查看:https://bit.ly/3vGt4l8。