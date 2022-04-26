牙醫：牙周病及早治療 以免影響健康

牛中怡講解牙周病成因，預防及治療方式。(螢幕截圖)

為支持台灣參加世界衛生組織，由亞特蘭大 六個僑團：東南區北一女校友會、亞特蘭大華人 醫學會、美東南區台大校友會、台美醫師公會、中華學人協會及美東南玉山科技協會共同主辦的華人健康講座，日前在線上舉行，由牛中怡醫師主講「牙周病的預防及治療」。

牛中怡1988年台大牙醫系畢業，赴美後在Tufts拿到牙醫博士(DMD)，並先後在麻州、康州、俄亥俄州 、喬州執業。

牛中怡說，根據CDC統計，2013年30歲以下的美國人有47.2%患有輕至重度不等的牙周病，相當於6470萬人，然僅有3%接受治療。而在65歲以上人口，超過七成患有牙周病。另外，亞裔患病比例更高。在台灣，35歲以上的人約九成患有牙周病。

她表示，牙周病又分為牙齦炎與牙周炎，是因牙齦周圍組織發炎引起。其徵兆包括了口臭、異味、牙肉紅腫、疼痛流血、咀嚼時疼痛、牙齦萎縮、牙齒敏感或鬆動等。

造成牙周病的元凶是牙菌斑，另外年紀、抽菸、遺傳、壓力、藥物、咬合不當，其他全身性疾病，或是營養不良或肥胖等也都有影響。

牙周病最大的影響是造成長期發炎，細菌毒素可能經由微血管進入身體，對於整體健康造成影響。像是骨質疏鬆、阿茲海默症、心血管疾病、腦中風、肺部疾病、某些癌症、類風溼性關節炎、糖尿病、早產、陽痿等，都與牙周病有關係。

牛中怡呼籲民眾若發現牙周病，務必及早治療。治療方式包括了深度洗牙、藥物輔助、牙齒固定(使用咬合板)、牙周翻瓣手術、激光牙周再生術等。