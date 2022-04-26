社區看板／世華亞城5月7日慶亞太裔傳統月

●世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大 分會為慶祝5月亞太裔傳統月專題講座及支持台灣加入WHA，訂於5月7日舉辦活動，由創會會長陳家琪訪談不同專業領域的五位成員，包括現任會長劉秀皇，分享經驗及探討如何在各自專業領域提升形象度及建立自信，展現亞太裔在美國的貢獻及發展。

時間：5月7日(周六)下午1時30分，地點：亞特蘭大僑教中心，5377 New Peachtree Rd #2840, Chamblee, GA 30341。報名網址：https://bit.ly/3OCPJYf。

亞城台灣基督長老教會聖經學校報名

●2022亞特蘭大台灣基督長老教會夏季聖經學校(VBS)將於5月30日至6月3日上午9時至下午1時舉辦。VBS Sunday則將於6月5日上午10時舉辦。現在開始報名，費用30元，附簡易午餐，父母須負責接送。報名網址：https://bit.ly/3EIkfeE。地點：Pleasant Hill Presbyterian Church, 3700 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096。

北卡 夏樂恐龍 展 5.27日啟動

●北美最大的博物館級恐龍展覽將於5月27日至29日在北卡夏樂地區展出。其中「侏儸紀探索」(Jurassic Quest)展覽將包括70多種恐龍及真實大小的鯊魚展出，觀眾並可體驗互動冒險，也可參加尋寶之旅(Quest Spot)並領取獎品。

地址：1960 13th Ave Dr SE #5186, Hickory, NC 28602。購票網站：https://bit.ly/3k8PANZ。