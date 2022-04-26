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亞城台商會 談簽證及企業決策

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
鄒瑩分享企業決策者如何做決定。(僑教中心提供)
鄒瑩分享企業決策者如何做決定。(僑教中心提供)

亞特蘭大台灣商會日前在亞特蘭大僑教中心舉辦講座，邀請到律師門勇主講「學生、工作以及移民簽證」；而Unifi Service(原Delta Global Services)策略長鄒瑩(Ying McPherson)則分享企業決策經驗。

門勇表示，除了大部分留學生們所走的學業完成後拿OPT，之後轉成H1B簽證的方式外，也有其他簽證可以考慮。包括台灣學生可以考慮E2投資簽證；在台灣有工作經驗者也可以考慮L1跨國企業經理簽證等；或是像是跳過H1B直接申請綠卡、婚姻綠卡或是O1傑出人才簽證等。現場也有許多留學生針對己身狀況提出疑問。

亞特蘭大台灣商會在僑教中心舉辦講座。(僑教中心提供)
亞特蘭大台灣商會在僑教中心舉辦講座。(僑教中心提供)

鄒瑩的公司為各地機場及航空公司提供地勤及服務，她分享了公司如何從新冠疫情的危機中生存下來。在疫情爆發時，大批航班取消，造成公司資金周轉極大挑戰，只能緊急裁員以確保營運及資金順暢。員工由疫情前的3萬員工，跌至谷底的7000人，再回升至2萬2000人。而現在公司則面臨在工資上漲的趨勢下，如何確保成本不跟漲但能請到足夠員工。

當天，駐亞特蘭大經文處組長陳新發、僑務諮詢委員涂常雄、僑務委員范琪君及陸復泰均到場與會。

門勇說明學生簽證、工作簽證以及移民簽證的不同。(僑教中心提供)
門勇說明學生簽證、工作簽證以及移民簽證的不同。(僑教中心提供)

簽證 疫情 亞特蘭大

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