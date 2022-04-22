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達美航空稱新冠為季節性病毒惹議 白宮指疫情仍未結束

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
達美航空已取消了機上須強制戴口罩的命令。(達美網頁)
達美航空已取消了機上須強制戴口罩的命令。(達美網頁)

在全美多處大眾運輸系統取消強制口罩令後，達美航空也宣布不再執行搭機強制戴口罩。不過，該公司發表的聲明中，稱COVID-19為「一般季節性病毒」(ordinary seasonal virus)的說法，卻引發爭議。

達美聲明表示，「隨著COVID-19轉變為一般的季節性病毒，全美取消口罩強制令有利於全球旅行，讓該公司鬆了一口氣。」

聯邦疾病防治中心(CDC)尚未宣布疫情結束，其高級官員雖表示，新冠病毒「可能」會成為季節性病毒。但世界衛生組織(WHO)上周指出，COVID-19 仍屬全球公共衛生緊急事件。

白宮助理新聞秘書Kevin Munoz則在推特發文，他貼出白宮對抗COVID-19的100頁文件，表示抗疫仍未結束。

由於達美聲明受到許多批評，19日一早該公司便將「一般季節性病毒」改為「一種更易於控制的呼吸道病毒」(a more manageable respiratory virus)。

不過，這並不是達美第一次將COVID-19稱為「季節性病毒」。

上周，達美執行長巴斯提安(Ed Bastian)在討論公司的財務業績時，就已經如此稱呼新冠病毒。

該公司首席衛生長Henry Ting去年11月、Omicron變種病毒激增前曾表示，「(疫情)正在從激增中回緩，進入流行階段。」他並補充說，「我們將看到COVID成為一種季節性呼吸道病毒。」

3月下旬，Ting在CNBC的一次活動中提到，COVID正從「全球大流行轉變為季節性呼吸道病毒」。

公衛官員也做過類似發言，預料這種病毒很可能成為地方疾病(endemic)，如同季節性流感。

CDC主任Rochelle Walensky上個月曾說，新冠將可能成為一種季節性病毒，但她並未表示COVID已成為季節性病毒。

另外，針對先前違反口罩令而被列入禁飛名單中的乘客，達美說，將依個案審查，在確認這些人理解搭機時達美所期望乘客的行為表現後，可恢復其飛行權利。

聲明中也說，若有人進一步無視保障乘客安全的政策，則將列入達美的永久禁飛名單。先前因違反達美口罩規定而被列入禁飛名單者約有2000人。

除了拒絕戴口罩而被禁飛外，也有其他人因暴力或攻擊性行為(有時與口罩有關)而被列入達美永久禁飛名單。

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