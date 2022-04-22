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南卡查爾斯頓航空博覽會吸睛

記者林麗雪

2022年查爾斯頓聯合基地(Joint Base Charleston)航空博覽會日前舉行，數萬名觀眾到場觀賞免費空軍特技表演，及各種與飛機有關的展示與手工藝。該設施一半座落於北查爾斯頓，一半在鵝溪市(Goose Creek)。

此次參與空中特技表演的飛機，幾乎涵蓋了美國作戰歷史上的各種機型，比如Black Daggers，C-47/C17 Flyover，S2S Raptor，Focke-Wulf FW-190， FE-190/P5 Dogfight，P5 Mustang，Edge 540，H-115 Vampire，DH-115 Vampire/MIG17，F-16C-17，Fat Albert，Blue Angels等。一共演出了50多項空中特技，有人字齊飛(如圖)，空中四滾翻，垂直升降，雙機對開和假想追擊，空中降落等，獲得全場不斷掌聲。

官方為鼓勵女性參與空軍，也有女性飛行員駕著SW-047表演個人秀。

地面上還開放數架飛機供參觀，包括C-17，B-52和F-16機型。當天室內也展示科學、技術、工程等供小朋友動手作，且成人也能參與製作不同機型的飛機模型。(文：記者林麗雪，圖：何明聖提供)

戰機內部結構一目了然，小朋友探險一番。(何明聖提供)
戰機內部結構一目了然，小朋友探險一番。(何明聖提供)
各種特技表演，博得喝采。(何明聖提供)
各種特技表演，博得喝采。(何明聖提供)
人們大擺長龍，為的是登上實體戰機，一睹內部裝備。(何明聖提供)
人們大擺長龍，為的是登上實體戰機，一睹內部裝備。(何明聖提供)
八歲小朋友睿賢仔細端詳自己製作的吸管與紙建構的玩具飛機。(何明聖提供)
八歲小朋友睿賢仔細端詳自己製作的吸管與紙建構的玩具飛機。(何明聖提供)
四歲的小男孩睿寧坐上副駕駛艙位，手把方向盤，威風凜凜。(何明聖提供)
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