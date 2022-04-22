計畫性施放山火 讓北卡森林更健康

計畫性林地燃燒後一個月，地上長出新苗。(北卡農業廳官網)

許多人把森林大火視為是對大自然的極大破壞，北卡 林務局(N.C. Forest Service)卻表示，正致力推動計畫性施放山火 ，希望藉此教育 大眾了解「減少毀滅性野火風險的最有效工具之一，就是事先規畫放火。」

該局說有計畫性的山火是讓森林更健康的低成本工具，可幫助改善野生動物棲息地，同時減少野火的風險和影響。這種人為的「森林起火」有助於消耗地表燃料和不需要的植被，同時最大限度地減少火災對樹木的衝擊，對森林來說是「好火」。

這些計畫性的森林起火計有「野生動物和造林燃燒」(wildlife and silvicultural burning)、「減少危險燃燒」(hazard reduction burning)，和「場地準備燃燒」(site preparation burning)三種。

「野生動物和造林燃燒」可增加陽光照射，促進低矮灌木、原生草和草本植物的生長，為野生動物提供食物和棲息地。它還控制了一些樹木疾病的傳播，為健康樹木提供更多生長空間，並為本地樹木的自然再生準備苗床。它也被證明是一種控制蜱蟲(tick)數量和降低蜱蟲傳播疾病風險的有效廉價法。

「減少危險燃燒」可減少會成為野火燃料的下層灌木、藤蔓、樹葉和木屑。這種燃燒法通常在秋冬執行，可減少對樹木的潛在損害，並使火災強度可控。「場地準備燃燒」清除過多的木屑和不良植被，為重新造林活動掃清道路，讓新的種植或樹木幼苗再生。科學證明火已成為一種森林管理工具，對林裡的各種生物都有益處。

去年11月底北卡飛行員山(Pilot Mountain)的野火引起媒體和大眾的關注，當時從國家消防中心被派往處理野火的負責人摩爾(Derek Moore)表示，他們可用更直接的方式救火，譬如用空中加油機轟擊這座山，用推土機覆蓋它，並通過切割線條在山坡上留下疤痕，但這不是對土地或周圍社區最好的方法。

這場火燒毀了約1100畝地，卻沒有造成任何建築物、財產、生命的損失，這要歸功於多年來有關當局主動施火，不但讓消防人員相對快速地控制火勢，還降低野火對景觀的破壞。

從2015年到2019年，北卡大約對52萬3730畝的林地進行了計畫性燃燒，大部分在該州東南部。北卡林務局提供一項財務援助計畫，幫助土地所有者進行計畫性焚燒，同時積極實行森林管理，為下一代保存具生產力和復原力的健康森林。