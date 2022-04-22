亞城按摩店8死案 被告律師提免死刑動議

涉嫌在去年3月亞城按摩院殺害八人的朗恩(Robert Aaron Long)。(Crisp郡警長辦公室)

去年3月在亞特蘭大 按摩院槍擊案的兇嫌朗恩(Robert Aaron Long)，日前由其辯護律師提出要求法官考慮取消判處死刑的動議(motion)。

2021年3月16日，朗恩據稱在亞城的三家按摩院殺死了八人，其中六名是亞裔 女性。

朗恩因在切羅基郡(Cherokee)殺害四人被控犯有四項謀殺罪。據WSB-TV Atlanta報導，朗恩承認在了這四項謀殺罪，每項罪名可判處無期徒刑。

因其案件尚未在切羅基郡審理，朗恩仍未面臨死刑指控。切羅基郡地方檢察官 Shannon Wallace說，如果案件進入審理階段，她會基於兇嫌動機是性別偏見，對他尋求死刑指控。據NPR報導，該郡調查人員對此案裁定動機為種族偏見。

至於在他槍殺另外四人的富頓郡(Fulton)，朗恩可能面臨額外的死刑起訴，他還被指控犯有嚴重襲擊罪(aggravated assault)和國內恐怖主義罪(domestic terrorism)。

富頓郡地方檢察官Fani Willis計畫對他尋求死刑，並將種族和性別偏見列為朗恩殺人動機。

朗恩的聽證會定於10月17日開始。其辯護團隊已提出了幾項動議，包括一項要求法官駁回任何可能的死刑起訴。