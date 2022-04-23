金融理財保險專家邵雯 竭力為客戶提供卓越理財和保險服務

邵雯是專業的保險經紀人。

邵雯從事金融理財和保險行業20多年，多年來致力於幫助客戶保護他們的家庭、實現他們的財務目標。邵雯1997年在美國取得MBA學位之後就進入金融保險公司工作。邵雯竭力為客戶提供卓越的服務，並讓親人安心。她擁有美國金融服務學院的ChFC (特許理財顧問)和CLU(特許壽險核保師)資質，持有FINRA投資方面的7號、6號、63號和65號執照。

邵雯在北卡 州、南卡州、紐約州、新澤西州 、康州、加州、內華達州等多個州，持有人壽、醫療保險 、或財產險方面的P&C執照。在財務規劃，人壽保險服務等領域提供了大量高品質的服務。

近年來，她更是帶領陽光保險經紀公司，將業務範圍延展到包括車、房屋保險，商業保險，員工保險，「雨傘保險」等領域。陽光保險代理了多家保險公司，秉承著熱心為客戶服務，盡量使客戶滿意的原則，在幫助客戶選擇合適的保險項目，推薦符合客戶需要的保險種類，協助客戶申報理賠，不定時的為客戶提供保險知識講座等等方面付出了很大的努力，也得到了客戶的贊賞。

一些客戶通過買保險，或理賠，和邵雯以及其他工作人員建立了友誼，甚至他們在一些生活中或生意交往中無法用英文交流的事情，也會想到請我們幫助。得到客戶這樣的信任，讓我們倍感欣慰。我們也希望通過我們的工作和付出，為居住在南、北卡的華人朋友提供更好更多的保險服務。

邵雯為了更方便客戶，將她的Prudential(保德信)辦公室連同陽光保險經紀辦公室，一起搬到夏樂市新亞洲超市隔壁新的辦公地址，方便大家在買菜的同時來辦公室諮詢保險事宜。地址：4412 Potter Rd. Ste B, Stallings, NC 28104。電話：704-234-8444，邵雯手機：917-807-6889 ，陽光保險經紀公司電話：980-255-9734。