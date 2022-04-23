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天主教耶穌聖名堂歡慶耶穌復活

亞特蘭大訊
全場教友手持點燃的蠟燭，等待新約光明的來臨。
全場教友手持點燃的蠟燭，等待新約光明的來臨。

受到新冠疫情影響已有兩年未能公開舉辦聖周慶典和復活節慶祝活動的耶穌聖名華人天主堂(The Holy Name of Jesus Chinese Catholic Mission)，在他們位於喬治亞州Norcross的聖堂，從4月14日起周四「主的晚餐」開始、周五「耶穌受難日」、周六逾越節守夜禮彌撒、到周日復活節彌撒，舉辦一系列紀念活動，既紀念耶穌苦難的死亡與光榮的復活，更為教友們舉辦堅振聖事、首開聖體聖事、洗禮聖事，還有兩年未舉辦的全體教友聚餐和兒童撿蛋，讓大家度過豐富多采的信仰生活。

天主教信友從四旬期便開始了紀念耶穌死亡與復活的祈禱與反省生活，而從周四開始的逾越節三日慶典和周日復活節，是基督徒信仰生活的最高峰。耶穌聖名堂在堂區神父劉兆偉(Fr. Bill Hao)主禮下，進行各項紀念活動與彌撒。

面對世界因疫情與戰爭暴力而不安，劉兆偉神父在周六從黑暗到光明的彌撒禮儀上，期勉教友們更要彼此相愛，從教堂出發，將愛獻給世界，獻給天主。

有關耶穌聖名華人天主堂的相關詳情可電洽：678-691-3261，或瀏覽網站：hnojatl.org，教堂地址：5395 Light Cir NW, Norcross, GA 30071。

逾越節守夜禮彌撒中，劉兆偉神父以「新」火點燃的復活蠟燭，教友們再一一彼此點燃蠟燭...
逾越節守夜禮彌撒中，劉兆偉神父以「新」火點燃的復活蠟燭，教友們再一一彼此點燃蠟燭傳遞給每一個人，象徵著以耶穌復活的光輝驅除人們心靈的黑暗。
孩童們開心地撿復活節彩蛋。
孩童們開心地撿復活節彩蛋。
劉兆偉神父在為領受堅振的教友傅油之後，把雙手按在領受堅振者的頭上。此覆手禮象徵傳...
劉兆偉神父在為領受堅振的教友傅油之後，把雙手按在領受堅振者的頭上。此覆手禮象徵傳遞屬神的能力，傳遞天主的祝福和保證能完成作為基督徒的使命。
劉兆偉神父為小嬰兒施行洗禮。
劉兆偉神父為小嬰兒施行洗禮。
劉兆偉神父為教友舉行堅振聖事，以加強教友領洗時的初步承諾，賦予聖神，使基督徒能完...
劉兆偉神父為教友舉行堅振聖事，以加強教友領洗時的初步承諾，賦予聖神，使基督徒能完全生活出領洗時的奉獻。
劉兆偉神父依循耶穌在最後的晚餐時為門徒洗腳，也為教友舉行濯足禮。
劉兆偉神父依循耶穌在最後的晚餐時為門徒洗腳，也為教友舉行濯足禮。
小朋友初領聖體。
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