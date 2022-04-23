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標普報告：美豐銀行全美最佳社區銀行排名4 喬州唯一一家躋身資產30億至100億元最佳社區銀行榮譽榜

亞特蘭大工商組
美豐銀行總行位於喬治亞州Doraville，在全美有19家分行。
美豐銀行總行位於喬治亞州Doraville，在全美有19家分行。

具有公信力的「標準普爾全球市場財智」(S&P Global Market Intelligence)最近發表2021年資產30億美元至100億美元的最佳50家社區銀行年度排名，總行位於喬治亞州Doraville的美豐銀行(Metro City Bank)榮居第四名，這也是喬州唯一一家銀行列名該類別榮譽榜。

這項排名是根據截至2021年12月31日的銀行財務報告完成。據FDIC公布美豐銀行控股公司MetroCity Bankshares, Inc.的2021年全年財務報告顯示，該銀行延續成長勢頭，總資產達到31億1000萬元，比2020年增加12億1000萬元，增長63.7%。平均資產報酬率為2.51%；平均股本回報率為 23.55%，而 2020 年為 16.02%。

在存款方面，2021 年存款總額為22億6000萬 元，比2020存款總額14億8000萬元增漲52.9%。貸款則是25億1000萬元，比前一年的16億3000萬增長53.7%。

據標準普爾指出，標普這項關係到全球金融市場情報資料，是在10多年前推出排名，以評估社區銀行和信用合作社的表現。該部門根據回報、增長和效率，對金融機構排名，同時還重視資產負債表的實力和風險狀況評估。標普全球市場情報公司金融機構高級總監Jimmy Pittenger指出，地區性銀行、社區銀行和信用合作社在經濟不確定的情況下，繼續在市場中成功運作，「我們很自豪能夠在我們的年度排名中認可這些表現最佳的公司」。

美豐銀行於2006年以3050萬元資本額創立，在韓裔董事長白樂泳(Nack Paek)與華裔首席執行長陳競鴻 (Farid Tan)攜手領導下，以亞特蘭大為中心，從社區銀行出發，穩健經營，逐步深入社區，在全美已有19家分行。2014年底，該銀行成立控股公司MetroCity Bankshares, Inc.，將美豐銀行由社區銀行走向一個更多元化的金融企業；並在2019年9月股票公開上市。

美豐銀行去年還獲得美國獨立社區銀行家協會(Independent Community Bankers of America , ICBC)的肯定。總部設在華盛頓特區ICBC為一擁有5700家美國中小型銀行的金融組織，致力於代表社區銀行業者及其員工的利益。美豐銀行在ICBC的評鑒中，獲評為全美2020年表現優秀的社區銀行。

美豐銀行相關資訊可瀏覽網站：www.metrocitybank.com，總行地址：5114 Buford Hwy NE, Doraville, GA 30340。目前在全美的分行，分別是位於喬治亞州亞特蘭大地區的Doraville、Duluth、Norcross、Johns Creek、Suwanee、Sugarloaf、Peachtree Corners和East Cobb，德州各有三家分行，阿拉巴馬州、維吉尼亞州和紐約州各有兩家，新澤西州及佛羅里達州Tampa各一家分行。

美豐銀行(Metro City Bank)在資產30億到100億的銀行中，榮居表...
美豐銀行(Metro City Bank)在資產30億到100億的銀行中，榮居表現最佳第四名社區銀行。(S&P Global Market Intelligence報告)
全美50家表現最佳社區銀行分布地圖。其中，美豐銀行是喬州唯一一家銀行列名這類別的...
全美50家表現最佳社區銀行分布地圖。其中，美豐銀行是喬州唯一一家銀行列名這類別的榮譽榜。(S&P Global Market Intelligence報告)

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