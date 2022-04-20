25所喬州公立大學 調降明年學雜費

喬治亞州 大學系統(University System of Georgia)董事會12日批准新學年學費調降計畫，今年秋季該州26所公立大學和學院之中，多達25所的學雜費將調降，此舉會使該系統學校的總學年收入減少7.6%。

唯一的例外是位於梅肯的中喬州 州立大學(Middle Georgia State)，該州本科生的費用總學年將上漲20元，達到4762元。

平均來說，喬州公立大學今年向本州大學生收取6716元的費用，明年將降至6360元。

以下是該系統大學秋季及春季兩個學期的新學雜費，以及比本學年相比的降幅變化：

Augusta Universty：8122元，下降8%；Clayton State：6084元，下降7.6%；Columbus State：6844元，下降6.7%；Georgia College and State：8794元，下降5.8%；Georgia Gwinnett：5652元，下降8.5%；Georgia Southern：6998元，下降7.7%；Georgia Southwestern：5996元，下降7.5%。

其他還有Georgia State：1萬268元，下降7.3%；Georgia Tech：1萬1764元，下降8.5%；Kennesaw State：6898元，下降8.6%；喬治亞大學(UGA)：1萬1180元，下降7.5%；北喬治亞大學(UNG)：7012元，下降6%；西喬治亞大學(UWG)：7034元，下降7.6%。