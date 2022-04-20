我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

25所喬州公立大學 調降明年學雜費

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州大學系統(University System of Georgia)董事會12日批准新學年學費調降計畫，今年秋季該州26所公立大學和學院之中，多達25所的學雜費將調降，此舉會使該系統學校的總學年收入減少7.6%。

唯一的例外是位於梅肯的中喬州州立大學(Middle Georgia State)，該州本科生的費用總學年將上漲20元，達到4762元。

平均來說，喬州公立大學今年向本州大學生收取6716元的費用，明年將降至6360元。

以下是該系統大學秋季及春季兩個學期的新學雜費，以及比本學年相比的降幅變化：

Augusta Universty：8122元，下降8%；Clayton State：6084元，下降7.6%；Columbus State：6844元，下降6.7%；Georgia College and State：8794元，下降5.8%；Georgia Gwinnett：5652元，下降8.5%；Georgia Southern：6998元，下降7.7%；Georgia Southwestern：5996元，下降7.5%。

其他還有Georgia State：1萬268元，下降7.3%；Georgia Tech：1萬1764元，下降8.5%；Kennesaw State：6898元，下降8.6%；喬治亞大學(UGA)：1萬1180元，下降7.5%；北喬治亞大學(UNG)：7012元，下降6%；西喬治亞大學(UWG)：7034元，下降7.6%。

喬州 喬治亞州

上一則

綜合公寓階梯損壞致摔 新州男獲賠370萬

下一則

賭場近在咫尺 惡化芝華埠賭博成癮問題

延伸閱讀

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元
CIA局長：普亭侵略烏克蘭 習近平是「沉默夥伴」

CIA局長：普亭侵略烏克蘭 習近平是「沉默夥伴」
米其林華府推薦名單 新增16家餐廳

米其林華府推薦名單 新增16家餐廳
CIA局長警告 不能「輕視」俄羅斯可能動用核武

CIA局長警告 不能「輕視」俄羅斯可能動用核武
南美洲泰加巨蜥入侵喬治亞州 發現速通報

南美洲泰加巨蜥入侵喬治亞州 發現速通報
喬州虐童案增長 維權組織籲公眾關注身邊人

喬州虐童案增長 維權組織籲公眾關注身邊人

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）

全球最繁忙機場 亞特蘭大國際機場重登王座

2022-04-13 02:15
休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

房市熱 休士頓平均房價破40萬大關

2022-04-15 20:57
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)

奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

2022-04-13 15:03

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘