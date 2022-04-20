喬州亞城機場與捷運 解除強制口罩令

包括喬州及北卡多個機場、地鐵系統均宣布，將不再強制乘客戴口罩。(美聯社)

佛羅里達州中區聯邦地區法院法官米澤爾(Kathryn Kimball Mizelle)18日以運輸超過聯邦疾病防治中心(CDC)權限為由，推翻搭飛機與其他公共運輸的全國口罩 令，此裁決允許各航空公司和運輸系統自行制定防疫規定，包括多家航空業者、喬州及北卡 的機場 或地方運輸系統均發布聲明表示，解除乘客或員工強制口罩令。

此外，包括優步(Uber)或Lyft等網約車業者也不再要求司機及乘客戴口罩。

總部位於亞特蘭大的達美航空(Delta)18日表示，其乘客及機組人員可自行選擇是否戴口罩。但達美也表示，強制口罩令仍可能在其他國家有效。

亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場19日一早發表聲明，即日起該機場內的員工、乘客及訪客都可自行選擇是否戴口罩。

而亞城捷運系統MARTA發言人也於19日早上發表聲明表示，在另行通知之前，MARTA不會強制執行戴口罩的規定。乘客和員工可選擇繼續配戴，但該公司不會強制要求。

北卡夏樂國際機場以及以此為重要樞紐站的美國航空(American Airlines)已取消強制口罩令，夏樂地區大眾運輸系統Charlotte Area Transit System說，將不再要求乘客在車內及車站配戴口罩；而洛麗-杜倫國際機場(RDU)於官方臉書宣布，旅客和工作人員可自由選擇是否佩戴口罩。

此消息一出，許多北卡民眾紛紛在RDU機場臉書下留言反對。有的批評該做法愚蠢又危險，大家應盡力避免搭飛機；有的表示搭飛機還是會繼續戴口罩；有的諷刺這個疫情讓好多人「頭殼壞掉」(mental damage)；有的擔心疫情因此再起；還有人表示，本來就沒有完美的做法，戴不戴口罩各有利弊。