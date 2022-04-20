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洛麗台灣華語文學習中心揭幕 海外繁體華文學習新紀元

記者王明心／北卡羅來納州報導
嘉賓致辭後剪綵、揭牌，洛麗台灣華語文學習中心正式成立。(記者王明心／攝影)
嘉賓致辭後剪綵、揭牌，洛麗台灣華語文學習中心正式成立。(記者王明心／攝影)

洛麗台灣華語文學習中心(TCML)於16日在北卡洛麗中文學校(RCLS)舉行揭牌儀式，亞特蘭大經濟文化辦事處王翼龍處長、李瑞徵組長，與僑教中心歐宏偉主任自亞特蘭大前往參加，北卡政府官員、僑委會委員、台灣僑社和學術界代表、僑校代表、學習中心師生等約60人到場觀禮，一起見證海外繁體華文學習的新紀元。

北卡洛麗中文學校(RCLS)校長陳翰儀主持揭牌典禮，約60人到場觀禮。(記者王明...
北卡洛麗中文學校(RCLS)校長陳翰儀主持揭牌典禮，約60人到場觀禮。(記者王明心／攝影)

當天典禮由RCLS校長陳翰儀主持，致辭並參與剪綵、揭牌的嘉賓有州議員尼克(Wiley Nickel)、姐妹市協會代表及凱瑞市議員史密斯(Jack Smith)、同樣來自該會的前凱瑞市議員喬治(Ken Gorge)、北卡經濟發展促進會(EDPNC)業務發展經理狄暹甯(Nathaniel Dick)。參議員逖勒斯(Thom Tillis) 因有事無法出席，寄來祝賀信函，期盼台灣和美國有更多的教育交流。

致詞與剪彩貴賓(左上起順時針):王翼龍處長、尼克(Wiley Nickel)、史...
致詞與剪彩貴賓(左上起順時針):王翼龍處長、尼克(Wiley Nickel)、史密斯(Jack Smith)、喬治(Ken Gorge)、(Nathaniel Dick)、逖勒斯(Thom Tillis)的祝賀信函。(記者王明心／攝影)

陳翰儀介紹該校自1976年設立以來，為不同背景的學生提供高品質的中文教育，得到社會各界的大力鼓勵和支持，很高興現在能為18歲以上人士成立台灣華語文學習中心，提供經認證的語言文化課程。

王翼龍表示這所學習中心是因應北卡對華語文學習需求的日益增長而設立，致力提供一個重視自由民主價值的華語文學習環境。目前全美有35所中心，這是美東南區的第二所，北卡的第一所。他感謝所有促成的人，祝福中心辦學成功。

洛麗中文學校董事會會長徐惠如代為無法出席的國會議員逖勒斯宣讀祝賀信函，信中表示該中心有助北卡多元文化、促進台美教育交流、肯定該中心將對該地區帶來正面影響。與華人社區互動密切的州議員尼克希望北卡能與台灣有更強的經濟關係，更多的交流。

中心所在地的凱瑞(Cary)與台灣新竹市結為姐妹市已有29年，擔任凱瑞姐妹市協會聯絡人20多年的凱瑞市議員史密斯談起他兩次訪問新竹的趣事，表示凱瑞是個與5個外國城市締結姐妹市關係，居民來自60多個國家的多元文化城鎮，熱烈歡迎該中心的成立，為該地區提供文化交融、情誼分享的豐富機會。

也是姐妹市協會成員的前凱瑞市議員喬治回憶他在北卡州大讀書時，認識了台灣朋友，從那裡學會了一些中文。他說他大學主修法文，副修希臘文，在多明尼加宣教時學會西班牙文，孫輩在南美哥倫比亞和非洲伊索比亞出生，深知語言對文化交流和溝通理解的重要性，很高興TCML能為該地區帶來語言學習資源。

8年級生廖恩磊(Luis Liao)用二胡為賓客演奏台灣民謠「望春風」。(記者王...
8年級生廖恩磊(Luis Liao)用二胡為賓客演奏台灣民謠「望春風」。(記者王明心／攝影)

中文說得非常流利的狄暹甯曾在中國和台灣學中文，他說他和妻子選擇RCLS為孩子的中文學校是希望能在孩子還小的時候就打下良好的中文基礎，學好繁體再學簡體，易如反掌，反之卻困難重重。他說他對中華文化很感興趣，認為繁體字保留了中華文化的底蘊和精髓。此外，他也希望孩子有一天能閱讀華文書報，而繁體媒體跟美國的民主自由理念相近，讀者能接收到真實的內容。

會後茶點有展現台灣特色的紅龜粿、草仔粿、芋粿巧、抹茶紅豆糕等。(記者王明心／攝影...
會後茶點有展現台灣特色的紅龜粿、草仔粿、芋粿巧、抹茶紅豆糕等。(記者王明心／攝影)

該中心已自2月開始上課，學生學習中文動機各異。曾是高中拉丁文老師的哈琴森(Shannon Hutchinson )對歷史、文化、詞源學一向感興趣，覺得中文是個很好玩的語言；王麗姿(Elizabeth Best)希望能跟她的華人公婆溝通；貝斯特（Robert Best）想更加認識地球上的其他文化；鄺炎華(Michael Kwong)期盼自己有中文聽說讀寫能力；凱文(Kevin Lamm)計畫有一天去台灣玩。

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