啦啦隊世錦賽4/20登場 中華隊抵奧蘭多

參加2022世界啦啦隊錦標賽，中華台北隊換上隊服與僑界人士合影。(記者陳文迪╱攝影)

2022年世界啦啦隊錦標賽(2022 ICU World Cheerleading Championships)將於4月20日(周三)至22日(周五)，在迪士尼世界ESPN運動世界(ESPN Wide World of Sports Complex)舉行。中華隊代表一行23人日前抵達奧蘭多，當地僑界特別組隊到機場 歡迎。

張熙增(左)贈送小禮包及口罩給啦啦隊，右為教練凃佳妮。(記者陳文迪╱攝影)

這次賽程預計20日上午先進行青年組(Junior)比賽，晚間7時30分開幕典禮(5時30分進場)，21日為各組預賽，22日決賽，當晚8時45分舉行頒獎及閉幕典禮；門票及賽程可上大會官網，比賽全程均線上直播：https://cheerunion.org/，會場地址：700 S. Victory Way, Orlando, FL 34747。

因疫情 睽違兩年重新推出的該比賽，與會隊伍都仍嚴謹因應防疫，今年中國隊沒有參賽，中華隊則有一行23人參加，成員搭乘UA班機17日晚間抵達奧蘭多。

中華隊深夜完成入住選手村，在大廳簡報。(記者陳文迪╱攝影) 參加2022世界啦啦隊錦標賽，中華台北隊與僑界歡迎人士合影。(記者陳文迪╱攝影)

由於疫情影響，啦啦隊勁拉大組無法成行，今年僅參加四項啦啦舞嘻哈和彩球比賽，且閉幕典禮後，中華隊23日上午就會搭乘UA航班返回台灣。

由於比賽行程時間緊湊，還需做PCR檢測，今年無法與僑胞餐敘交流，當地僑界人士特別組隊到機場，為穿戴防護面罩和防護衣入境的中華隊加油打氣，中華台北啦啦隊協會及參賽隊職員向大家敬禮，感謝中佛州 僑界的愛護和支持，並與往年一樣贊助比賽期間的午晚餐、水果、飲料，及提供交通後勤支援。

大奧蘭多台灣商會會長林哲光(左)致贈贊助金紅包給中華隊教練凃佳妮(右)。(記者陳文迪╱攝影) 佛州急難救助協會會長徐國鈴(右二)贊助中華隊早餐津貼。(記者陳文迪╱攝影)

贊助單位包括僑務諮詢委員楊喬生、王成章，僑務顧問黃毅敏、薛正凱、鐘秀蘭，奇士美華協會長嚴培達，僑務促進委員詹翠華、莊杏珠、林哲光，佛州中華學人協會會長穆椿容，以及駐邁阿密台北經濟文化辦事處，奧蘭多天籟會長許瑤裁及佛州急難救助協會會長徐國鈴等，前奧蘭多台聯會長張熙增也特別製作小禮包贈送給選手們，人在外地的創新旅行社老闆牛淑華也幫忙安排巴士。

參加2022世界啦啦隊錦標賽，中華台北隊全套防疫服飾抵達奧蘭多。(記者陳文迪╱攝影) 分送小禮包給選手們。(記者陳文迪╱攝影)

中華隊比賽時間：20日上午11時36分世青彩球，21日上午9時45分嘻哈雙人，11時21分彩球雙人，下午4時53分彩球團體；若勝出，則可晉級22日決賽。賽程表：https://shorturl.at/oszAH。