創新低 喬州3月失業率降至3.1%

喬治亞州上周公布最新數據，該州失業率由2月的3.2%降至3月3.1%，創下歷史新低，而勞動人數則達到新高。全美方面，失業率則由2月的3.8%降至3月的3.6%。

去年3月，喬州 失業率為4.4%。喬州3月有近510萬人在工作，而有16萬5000名喬州的失業人口則在積極尋找工作中。

喬州勞工署報告稱，2月的平均工資比兩年前高出9%。一年多來喬州勞動力基本持平，就業 機會則從疫情 爆發時的暴跌中迅速回升。喬州的失業率在2020年4月疫情爆發時創下12.5%的歷史新高﹐之後連續19個月下降。今年初勞動人口出現增長，顯示該州對員工的需求和工資上漲可能正吸引民眾返回勞動市場。

3月份，該州的雇主薪資單上的員工人數(employer payrolls，被許多經濟學家視為衡量勞動力市場的最高指標)增加了1萬2000人，達到474萬，比去年同期高出了23萬5000人。

該州就業人數連續第四個月創下歷史新高，甚至比疫情前的高峰還高，這是喬州經濟全面復甦的另一個跡象。

在截至4月9日的一周內，約有4000人申請新的失業救濟金。該州的新失業救濟人數已降至疫前的水平。

截至3月26日當周，喬州領取常規州失業救濟的總人數約為7萬4000人。