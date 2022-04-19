加密貨幣挖礦 喬州成為新熱點

喬治亞州是1828年美國淘金熱的發源地，當時礦工們蜂湧至Dahlonega附近的山區，希望挖礦致富。近200年後，新一波「礦工」湧入該州，但這次挖的不是黃金，而是比特幣 (bitcoins)，這是一種全球價值超過1兆的加密貨幣 (cryptocurrency)。

加密貨幣挖礦，是由成千上萬台的電腦對每個代幣的交易或使用方式進行追蹤、運算並驗證，業者可從其中賺取新的比特幣作為回報。

此行業須耗費大量電力，且其冷卻設備會持續無間斷地產生噪音，中國已禁止，俄國也考慮禁止，美國因而成為加密貨幣產業首選。據加密貨幣公司Foundry USA資料顯示，截至今年1月31日，喬州 比特幣挖礦計算能力占Foundry USA全球礦池34%，肯塔基州占12%，其次是紐約州、德州、內布拉斯加州和北卡。

自2020年以來，由於土地便宜、低稅率和低廉的電費，比特幣挖礦公司已在喬州開設或擴建了八家設施，尤其是在稅收匱乏的農村地區。

喬州農村地區和Adel、Dalton、Fitzgerald和LaFayette等小城鎮吸引了第一波比特幣挖礦公司。一家澳洲公司上個月宣布，擴建位於梅肯(Macon)和奧古斯塔(Augusta)之間Sandersville的挖礦廠。

該廠所在的華盛頓郡委員會主席Horace Daniel說，「只要有新工作，我都贊成」。

一個普通的比特幣挖礦廠通常僅雇用不超過20人，包括電工和技術人員。雖比大多的工廠來得少，但至少仍有一些工作機會。

農村電力合作社和市政公用事業公司也喜歡比特幣挖礦廠，因其提供新的收入來源。也因為向愈來愈多的客戶提供服務，這些小型公用事業公司在向喬州電力公司議價時可擁有更大的話語權。

根據美國能源信息署(U.S. Energy Information Administration)最新數據顯示，喬州能源相對便宜，平均價格為每千瓦時(kilowatt hour)9.93分，低於全美平均10.59分。

另外，喬州監管機構也以對挖礦公司友好著稱，種種舉措促使加密集團Bitmain Technologies Ltd.在去年9月就表示，會額外增加5萬6000個挖礦機會來喬州。

而為了轉移社會對該行業高耗能的批評，許多挖礦公司尋找擁有太陽能、風能和核能等不排碳的公用事業替代方案。

喬州近年擁有越來越多的替代能源方案，例如太陽能和風能，也正在透過Vogtle核電廠增加核能發電量，儘管該核電廠施工進度比原先計畫延宕了好幾年。