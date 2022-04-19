北卡太陽能產量 高居全美第4 全州逾7%電量來自太陽能

北卡州的太陽能發電產量在全美排名第四。圖為在北卡持續擴大太陽能發電版圖的杜克能源。(杜克能源網站)

截至2021年第三季度，北卡 州的太陽能發電產量在全美排名第四，總計發電超過7000兆瓦(MW)。北卡有超過7%的發電量來自太陽能，相比之下，全美僅為約2%。

杜克能源(Duke Energy)則持續擴大在北卡的太陽能發電版圖，其位於薩里郡(Surry)的Stony Knoll太陽能發電廠現已投入營運。而隨著該公司正制定一項卡羅來納州排碳計畫(Carolinas Carbon Plan)，可望於5月份提交給監管單位，預期未來該州的太陽能產業前景將因此更為蓬勃。

「太陽能繼續在我們的清潔能源轉型中發揮重要作用，」杜克能源北卡總裁Stephen De May說。他並預計該公司的可再生能源，在未來幾年將顯著增長。

杜克能源位於Stony Knoll的太陽能發電廠包含7萬6600塊太陽能面板，佔地195畝，發電量可達22.6兆瓦(MW)，將可為相當於5000戶家庭提供電力。

總部位在夏樂的杜克能源公司，正在引領全美最大的清潔能源轉型計畫。它在北卡維持著超過4200兆瓦的太陽能發電，在其高峰輸出時可為約80萬戶家庭和企業供電，並經營著40多個太陽能發電設施。

憑藉核能、水力和可再生能源，北卡有一半以上的能源其來源是無碳的。

杜克能源為客戶提供可持續解決方案，幫助大型企業降低電力成本、減少排放並提高其能源來源的彈性，為全美1000多個專案提供風能、太陽能、彈性備用電源和管理能源服務，其可再生能源總發電量超過5100兆瓦。