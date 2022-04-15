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「永遠空軍上尉」朱安琪 亞城僑界齊賀百歲

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞城僑界為朱安琪(前)慶祝百歲壽宴。後排左起為朱安琪兒子及兒媳、僑教中心主任歐宏偉、駐亞特蘭大經文處處長王翼龍、美東南大鵬空軍聯誼會會長喬為智夫婦。(記者林昱瑄／攝影)
亞城僑界為朱安琪(前)慶祝百歲壽宴。後排左起為朱安琪兒子及兒媳、僑教中心主任歐宏偉、駐亞特蘭大經文處處長王翼龍、美東南大鵬空軍聯誼會會長喬為智夫婦。(記者林昱瑄／攝影)

美東南空軍大鵬聯誼會日前為中華民國空軍傳奇飛行官，被譽為「永遠空軍上尉」的朱安琪(John Angel Chu)舉辦百歲壽宴。

亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍及僑教中心主任歐宏偉，聯合致贈中華民國僑委會委員長童振源的賀聯，美東南空軍大鵬聯誼會會長喬為智也送上來自空軍司令熊厚基上將的賀文。亞特蘭大榮光會會長王本桓及多位僑務榮譽職人員等也到場慶賀。

朱安琪於1923年在加州屋崙(Oakland)出生，為第二代華人。1937年對日抗戰爆發，華僑響應捐款抗戰救國，他在美國自費學飛行，16歲時從阿拉米達(Alameda)的美洲中華航空學校畢業。當時美國禁止國民私自參加外國軍隊，朱安琪自願放棄美國籍，並在家長鼓勵與華僑集資下，與30多位華裔子弟，返回中國共赴國難。

來自中華民國空軍總司令熊厚基上將的賀文。(記者林昱瑄／攝影)
來自中華民國空軍總司令熊厚基上將的賀文。(記者林昱瑄／攝影)

之後朱安琪進入空軍官校就讀，於第11期畢業後，1941年至1945年曾多次在會戰中升空與日軍作戰。之後國共內戰，朱安琪曾被共軍擊落，並遭俘虜。獲釋後他申請退役，但由於當時空軍未有完整退役制度，因此時任總司令周至柔以個案處理退役申請，批以「免職留籍」。正因如此，朱安琪仍然保有中華民國空軍上尉的軍籍，被稱為中華民國空軍的「百歲上尉」。

由於朱安琪在美國並未從軍，也未從中華民國退伍，兩邊皆無法享受退伍軍人的福利。而他當年回中國參加抗戰，失去美國籍，戰後他為了再回美國，歷經了重重困難。終於返美後，創立了灣區空軍大鵬聯誼會，並曾出任會長40多年。

朱安琪表示，當年回國參戰時，沒有想過會活著回來，「媽媽當然很傷心，我走那天，家裡人都不說話，我知道他們心裡肯定難過，不過當時我只想著救國」，他說，當年他的想法是「犧牲了自己這一輩，希望以後就沒有戰爭，能夠和平，下一代可以好好念書、做事。」

與會者合影。前排中為朱安琪。(僑教中心提供)
與會者合影。前排中為朱安琪。(僑教中心提供)

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