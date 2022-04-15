繁花盛開 洛麗15個好去處 春遊正是時候

WRAL杜鵑花園(WRAL Azalea Gardens)繁花盛開，許多高中畢業生到此留影。(記者王明心／攝影)

近來天氣溫和，繁花盛開，正是北卡 春遊好時節。北卡洛麗官方旅遊網站：visitRaleigh.com，日前列出15個春遊好去處，包括：

•WRAL杜鵑花園(WRAL Azalea Gardens)：隸屬於WRAL電視台的1.5畝花園，除了有成千上萬的杜鵑花，還有山茱萸、繡球花、木蘭等。4月中旬是最好的觀賞時節。

•洛麗市立玫瑰花園(Raleigh Municipal Rose Garden)：是洛麗小劇場 (Raleigh Little Theater)的地標，北卡三個認證玫瑰花園之一，包括60個玫瑰花圃，周圍環繞著常綠和落葉樹木的植物園 。玫瑰通常在5月到秋天第一次霜凍之間盛開，是婚紗攝影的絕佳背景。

洛麗市立玫瑰花園(Raleigh Municipal Rose Garden)是洛麗小劇場(Raleigh Little Theater)的地標，玫瑰花季未到便已遊客如織。 (記者王明心／攝影)

•北卡州大植物園(JC Raulston Arboretum at NCSU)：展出世界各地的5000多株植物，有近20個不同花園可探索，包括日本花園、蝴蝶花園、充滿耐熱植物的屋頂露台等。

•杜松植物園(Juniper Level Botanic Garden)：美國最壯觀的景觀之一，佔地28畝，有超過2萬7000種不同的多年生、奇異植物、罕見樹木和灌木等。每年只對外開放八個週末，下次開放參觀日為4月29日至5月1日，和5月6日至8日。

•強生湖公園(Lake Johnson Park)：位於北卡州大附近，是慢跑和散步的熱門地點，最著名特色是一條700呎長的木板路直接穿過湖中心。遊客常在湖邊釣魚，或在150畝的湖上划皮艇或踩腳踏船。

•Dorothea Dix公園：洛麗最大的城市公園，裡面有歷史建築和寬闊田野，春天是水仙花田，夏天有成千上萬的向日葵。

•普倫公園(Pullen Park)：緊鄰北卡州大，66.33畝的園區裡有兒童船、火車、腳踏船、超過百年歷史，被列入國家歷史名勝的旋轉木馬，還有咖啡館。

普倫公園(Pullen Park)有小火車、旋轉木馬、腳踏船可坐，還有提供食物的咖啡館。(記者王明心／攝影)

•William B. Umstead公園：北卡最多人造訪的州立公園之一，有5000多畝的森林、步道、湖泊，位於洛麗、凱瑞、莫里斯威爾之間，是戶外愛好者的必去之地。

此外，還有以促進自然和野生動物教育為目的的Annie Louise Wilkerson, MD Nature Preserve，園內有有Borden Building和圓形劇場，可租來舉辦婚禮、派對的Fred Fletcher Park；位於凱瑞，有近200棵東方鐵杉的Hemlock Bluffs Nature Preserve；被列為國家歷史古蹟的Historic Yates Mill County Park；有巨大毛櫸樹(beech)的Swift Creek Bluffs Nature Preserve。

以及提供本地動物展覽和一個參考圖書館的Bass Lake Park，與沿著小徑可欣賞十幾件比真人還大藝術作品的北卡藝術博物館(NC Museum of Art)公園。