全美第25個 喬州攜槍免證 坎普簽署法令惹議

坎普12日在Douglasville簽署SB 319號法案前，向支持的群眾講話。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)在2018年競選時，曾承諾推動槍枝權，並提議取消喬州 在公共場合攜槍需先取得許可的規定。他12日因此簽署了SB 319號法案，該法使喬州成為全美第25個無須許可證即可隨身攜槍的州，也是在過去的兩年來，第10個通過類似法案的州。

共和黨 人表示，喬州要求攜槍許可證(費用約為75元)，侵犯了憲法第二修正案的攜槍權。

坎普上任以來，對免許可證就能攜槍的倡導變得溫和。他支持一些槍枝權的擴張，但很少談及要放寬攜槍權，在其2019、2020或2021年的州情咨文中，均未提到有意改革。

去年3月份亞特蘭大按摩院發生連續槍擊案導致八人死亡後，共和黨州眾議會議長拉爾斯頓(David Ralston)因此擱置了另一項較為溫和的槍枝相關法案。

近期坎普面臨來自前聯邦參議員普度(David Perdue)的初選挑戰，他今年1月時重申放寬攜槍權，主張人們需要攜帶槍枝來保護自己免受罪犯侵害。

普度12日表示，他「很高興」此法案的簽署，但批坎普「太糟糕了，花了四年才完成這工作，而且還要我參選後，才讓他有精力完成這項工作」。

坎普否認自己曾在此議題方面動搖，他表示，一直以來，他持續不斷說服議員支持此法。

美聯社報導，今年喬州共和黨和民主黨 在槍枝等其他問題上，都存在嚴重分歧。其中共和黨內部在擴大槍枝權方面幾乎沒有異議，而民主黨人則主張管制槍枝。

坎普簽署該法之前，多位民主黨議員抨擊該法案是鼓勵「犯罪性攜帶」(criminal carry)，稱該法將消除喬州為數不多的管制槍枝威懾措施。

根據喬州法律，過去五年曾被判重罪、面臨重罪指控或因某些心理健康問題接受過治療者均禁止攜槍。新法保留了這一點，但取消了在公共場合攜帶上膛或隱藏手槍許可證的背景調查。

民主黨人指出，去年喬州有超過5000人申請攜槍許可證遭拒，隨著新法通過，警方和公眾即將面臨這群人自由攜槍後可能帶來的風險。

民主黨人說，民調顯示該法不受大多數民眾歡迎，坎普顯然已成為共和黨右翼的俘虜。

儘管喬州州內攜槍不再需要申請許可證，但仍將核發隱蔽攜槍證，讓喬州人可以取得該證後跨州攜帶槍枝。