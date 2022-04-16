首批烏克蘭兒童癌症患者抵美 St. Jude 兒童醫院幫助烏國患癌兒童安全轉移與治療

烏克蘭一對兄妹抵達孟菲斯市St. Jude兒童醫院，其中妹妹會在這兒繼續接受癌症治療。SAFER Ukraine 是俄羅斯入侵後發起的一項人道主義行動，旨在為兒童癌症患者及其家屬提供離開烏克蘭的安全通道。(St. Jude提供)

一對兄妹離開烏克蘭 日前抵達田納西州 孟菲斯市St. Jude兒童醫院(St. Jude Children's Research Hospital)。他們是抵達美國繼續接受長期癌症 治療的四組烏克蘭兒童癌症患者家庭成員之一。

St. Jude兒童醫院是美國首家接收烏克蘭患者的醫院，患者年齡在9個月至9歲之間，他們將在 St. Jude 接受醫療護理。除癌症治療外，患者還將接受創傷知情社會心理學療法，以滿足心理、社交、情感和文化需求。St. Jude 的教育工作者也將為患者及其兄弟姐妹開設學校課程。

俄羅斯入侵烏克蘭後不久，St. Jude Global計畫發起了名為「應急回應支持(SAFER Ukraine)」的人道主義行動，為兒童癌症患者及其家屬提供離開烏克蘭的安全通道。St. Jude Global與波蘭Fundacja Herosi、烏克蘭Tabletochki慈善基金會、波蘭兒科腫瘤學和血液學協會(Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology)及其他基金會和國際組織合作，將患癌兒童從戰區撤離，並為他們提供醫療護理，使他們能夠繼續接受癌症治療。

St. Jude Global SAFER Ukraine 協同合作，已為 600 多名患者提供幫助。這包括翻譯病例並協調前往波蘭分診中心Unicorn Marian Wilemski Clinic的車隊。患者在這裡接受醫療評估，家屬可以得到休息，之後會被送往歐洲、加拿大、美國更多最好的癌症中心。組織者試圖讓患者盡可能離家近，以減少對他們生活造成的干擾，但由於可提供的臨床治療名額有所減少且患者的醫療需求有所提高等因素，孩子們可能要被送往離家更遠的地方就診。

St. Jude National 推廣主任、St. Jude 創始人 Danny Thomas 的女兒 Marlo Thomas 表示，St. Jude兒童醫院自成立以來，唯一的使命便是尋找治療方法，挽救兒童生命。當我們目睹身患重病的兒童在恐懼中逃離家園，緊握著母親的手並承受著病痛，我們再次發誓，我們會充分發揮醫學專業知識的力量並保持內心用不泯滅的同情心，接納並保護這些無助兒童的生命。