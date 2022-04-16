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人壽保險常見問題解答 歡迎有志人士一起參與優秀 AMFAM 團隊

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

＊誰需要人壽保險

人壽保險是家庭必不可少的，尤其是年幼孩子的父母和一家之主，更應該買，儘早購買，不要等。在過去的幾年裡，我的保險代理處成功的保護了4個家庭。作為保險代理人，我有責任保護我的客人。作為父母和一家之主，保護您的孩子和您所愛的人，是您義不容辭的責任。天有不測風雲，人有旦夕禍福。明天和意外我們永遠不知道哪個先到。一份人壽保單是對家庭的保護和承諾

因為人壽保單可以幫助減輕費用相關的財務負擔，從而讓您高枕無憂。

＊選擇人壽保險公司時，必須選擇一家財務穩定的公司和專業保險代理人？

完全正確。人壽保險是保護您所愛之人的未來，對嗎？因此，選擇一家財務穩定的公司和專業誠實的保險經紀人非常重要，這將幫助選擇適合您的保險，讓你對人壽保險產品有正確的理解，知道你買了什麼樣的人壽保單。例如：很多人以為他們買了終身壽險，其實他們買的是萬能壽險，支付終身，越老越貴。

＊人壽保險賠償有稅收嗎？

受益人不用納稅。您可以選擇全額支付或按月支付外加利息。

＊如果我已經在工作中購買了人壽保險怎麼辦？

你通過雇主購買人壽保險真是太好了。但請記住，工作提供的人壽保險可能還不夠。如果你換工作，你會失去那份人壽保險。非常有必要購買自己的人壽保險。

美國家庭人壽保險公司(AMFAM)連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC) 提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA。最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。

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