全球最繁忙機場 亞特蘭大國際機場重登王座

COVID-19造成航空旅遊量大減，亞特蘭大 Hartsfield-Jackson國際機場 曾因此失去「全球最繁忙機場」的頭銜。但根據國際機場協會(Airports Council International, ACI)最新報告指出，2021年各地旅客回升，亞特蘭大機場旅客人次也超過7500萬，雖與疫前每年超過1億人次仍有段距離，但已經重登全球旅客數及航班數最多機場的王座。

2020年疫情 爆發後全球多地紛紛封城，而中國比其他許多地區更早重新開放。廣州白雲國際機場(Guanzhou Bai Yun)在該年度擠下亞城，奪下最繁忙機場寶座。

愛默蕾大學(Emory)的Goizueta商學院副院長Ramnath Chellappa表示，航空旅行是世界經濟的重要指標，亦反映了「正在發生的商業表現」。包括亞特蘭大在內的機場，則受益於美國相較於他國更穩定的重開政策。

ACI的Luis Felipe de Oliveira在聲明中說，2021年的排名顯示了令人鼓舞的復甦趨勢，許多在疫情前最繁忙的機場重新名列前茅。

亞城機場2021年的乘客數比2020年增長了76.4%，但仍比2019年減少了近三分之一。自今年稍早Omicron變種病毒減弱以來，美國國內航空客運量便回升至接近2019年的水平。

亞城機場發言人Andrew Gobeil上周表示，旅客人次「正接近疫情前的數字」，預計今年將有多達9800萬乘客進出。

旅客數量排名第二的是達拉斯／沃思堡機場(Dallas/Fort Worth)，有6250萬乘客。該機場在2020年排名第四位，2019年則為第10位。

丹佛國際機場排名第三，芝加哥歐海爾機場(O'Hare)以5400萬人次排名第四。

根據ACI的數據，2021年全球約有45億人次搭乘飛機，比2020年增長近25%，但仍僅為2019年水平的一半。

休閒旅遊恢復最快，奧蘭多國際機場的乘客數量增長最快，同比增長86.7%，達到4040萬人次，位居2021年第七位。

航班數而言，亞特蘭大機場2021年有70萬7661架飛機起降，比2020年增長29.1%，但仍比2019年少了21.7%。

過去幾年，芝加哥歐海爾機場取代了亞城，成為航班數之冠，但亞城機場在2020年和2021年重回航班數量最多之冠。

目前仍未知亞特蘭大在首位的位置能持續多久。Chellappa指出，中國和中東地區大型機場的發展──尤其是北京和杜拜──將會是與亞特蘭大爭奪世界最繁忙機場的頭號對手。