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阿州議會台灣連線餐聚 深化雙方合作

記者王宇平／阿拉巴馬州報導
駐亞特蘭大經文處處長王翼龍(右二)和阿州議會成員交流互動。(記者王宇平／攝影)
駐亞特蘭大經文處處長王翼龍(右二)和阿州議會成員交流互動。(記者王宇平／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍曁相關人員，日前出席在蒙哥馬利市的阿拉巴馬州議會大廈舉辦「美東南州議會台灣連線」(Southeastern State Legislative Taiwan Caucus)阿州分會餐會，阿州眾議會議長麥卡奇遜(Mac McCutcheon)等37位參、眾議員均到場並宣布加入「台灣連線」，且與在場台僑代表熱烈交流。

王翼龍在餐會上代表台灣政府，感謝阿拉巴馬州議會於3月通過聯合友台決議案，並支持與台灣教育合作及聲援台灣參與國際組織。他表示，數周前，阿州成為自2020年「台美教育倡議」啟動以來，第二個與台灣簽署「教育合作備忘錄」的州，而在實質的華語教師和學生交換推動上，阿州更是名列第一，他呼籲阿州跟隨南卡羅來納州的腳步，赴台設立貿易辦事處，成為台美經貿領航者。

駐亞特蘭大經文處處長王翼龍(右)和阿拉巴馬州參議員Andrew Jones。(記...
駐亞特蘭大經文處處長王翼龍(右)和阿拉巴馬州參議員Andrew Jones。(記者王宇平／攝影)

促成兩方教育合作的阿州眾議會教育政策委員會主席Terri Collins，致詞恭喜台阿簽署「教育合作備忘錄」，他說，與台灣教育合作有助強化下一代力量。

王翼龍處長致詞歡迎阿州議會「台灣聯線」成員。(記者王宇平攝影)
王翼龍處長致詞歡迎阿州議會「台灣聯線」成員。(記者王宇平攝影)

阿州參議會青年暨人力資源委員會主席Andrew Jones則表示，台美夥伴關係緊密，當世界關注俄羅斯的威脅時，台灣正面臨來自中國的壓力，願意代表阿州盡力協助台灣。阿州眾議會科技暨研究副主席Corey Harbison提到，樂見阿州與台灣往來頻繁，期待雙方持續深化合作。

阿州議會議員踴躍出席「台灣聯線」見面餐敍活動。(記者王宇平／攝影)
阿州議會議員踴躍出席「台灣聯線」見面餐敍活動。(記者王宇平／攝影)

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