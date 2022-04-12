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美中經濟文化講座 胡正國談稅務規畫

記者王政賢／北卡羅來納州報導
聽眾聚精會神聆聽胡正國演講。(記者王政賢／攝影)
聽眾聚精會神聆聽胡正國演講。(記者王政賢／攝影)

美中經濟文化協會(CAECA)會長李勐日前邀請美國泛宇集團(TransGlobal)創始人兼總裁胡正國(Philip Hu)，於夏樂市主講「美國稅不可怕─做最好的稅務規畫」講座，吸引60多位人士參與。

胡正國1985年從台灣大學畢業，來到北卡州立大學(NC Stete)學習電腦科學。他原先是工程師，在加州創建泛宇集團，公司並在北卡萌芽茁壯，至今發展到橫跨12州，擁有28間辦公室，6000多位經紀人。

胡正國回答聽眾提問。(記者王政賢／攝影)
胡正國回答聽眾提問。(記者王政賢／攝影)

胡正國提醒，「高資產不是問題，高所得也不是問題, 是需要扣稅的所得高才是問題」。他指出，由於「海外賬戶納稅法案」(FATCA，肥咖條款)和「共同申報財產條款」(CRS)全球追稅，未來十年到20年美國有機會成為全球新省稅的好地方。

他講解了省稅計畫的原則與策略，並介紹了對於遺產規畫、資產轉移、財產保護、退休規畫及個人理財規畫的各類服務，也說明了自雇主、企業主、新移民、地產投資如何省稅。

李勐(右)主持講座。左為胡正國。(記者王政賢／攝影)
李勐(右)主持講座。左為胡正國。(記者王政賢／攝影)

針對最近在華人社區熱議的「灣區渣男事件」，胡正國從中美文化、法律差異分析不同背景下資產傳承的做法，以及美國信託設立的目的和方案。

講座後很多聽眾意猶未盡，在隨後的晚宴時還圍著胡正國提問。當地華人社區表示，感謝協會組織這樣的講座，對華人家庭、企業主財務規畫有實際幫助。

胡正國講演中。(記者王政賢／攝影)
胡正國講演中。(記者王政賢／攝影)

華人 北卡 加州

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