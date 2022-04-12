鋼鐵商紐柯砸3.5億 在北卡夏樂建鋼筋廠

美國最大鋼鐵生產商Nucor宣布將斥資3.5億在北卡Lexington新建一家鋼筋廠。(取自Nucor網站)

總部在北卡 夏樂的全美最大鋼鐵公司紐柯(Nucor Corp)，日前宣布斥資3.5億元在夏樂東北部Lexington擴張興建鋼筋廠，預計將帶來180個高薪工作。

該公司的鋼筋產品主要用於道路、建築物、人行道和其他結構建設。總裁兼執行長Leon Topalian表示，「新的聯邦基礎設施支出，將進一步增加對鋼筋的需求，尤其華盛頓特區和亞特蘭大之間的走廊是建設增長最快的地區之一。」

紐柯生產以鐵為基底的產品，包括： 棒材、橫梁、薄板和中空管材等，估計每年生產約43萬噸鋼材。

北卡州長辦公室指出，紐柯Lexington廠新增的工作平均工資約為9萬9660元，高於所在地戴維森郡(Davidson)平均工資兩倍多。

北卡州經濟投資 委員會向該計畫批准了總計1930萬的州經濟激勵措施。紐柯還將在未來12年內，從州就業發展投資補助金中獲得330萬元，以及從州社區學院系統獲得41萬4000元作為職業培訓之用。

紐柯近日還提到，將投資1500萬元於小型核電站開發商NuScale Power，並以7500萬收購了位於喬治亞州Monroe和亞利桑那州Chandler的鋼鐵貨架製造商Elite Storage Solutions。

夏樂觀察家報的報導，去年8月，紐柯以10億元從總部位於凱瑞(Cary)的Cornerstone Building Brands收購了兩個品牌，使公司增加了830名員工。紐柯目前在北卡擁有約800名員工；在美、加和墨西哥 的300多個工廠則擁有近2萬7000名員工。去年紐柯的合併淨收益為68.3億元。