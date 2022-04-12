喬州前3季投資額 超去年同期54% 創造3.5萬工作

喬州2022財年前三季經濟發展投資計畫已有251件，創造超過3萬5400個新工作並帶進129億投資。圖為將在喬州設廠的Rivian電動車廠一景。(Rivian網站)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)上周與經濟發展署(GDEcD)宣布，該州2022財年前三季度的經發計畫所創造的就業機會和投資 ，已超過了前一年全年的總數。喬州 到3月底為止，已有251個投資計畫，將創造超過3萬5400個新工作並帶進129億投資。

與上一財年同期相比，今年前三季的新增工作數增加了48%，甚至比前一整個會計年度增加了6%。而與去年同期相比，總投資額增長了54%。坎普曾承諾將加強喬州農村經濟機會：有近78%的計畫和投資，以及一半以上的新就業機會，均落在亞特蘭大都會區10個郡之外。

關鍵行業包括汽車、先進製造、物流和分銷、軟體和科技，以及食品加工。過去一年裡，喬州的電動車 (EV)和可持續發展生態系統(sustainability ecosystems)產業發展迅速。該州正持續招募整個電動車供應鏈進駐，以確保提供汽車生產高效且可負擔的環境。

除了Rivian在Stanton Springs North價值達50億的園區正在進行，該公司在亞城的電動車服務中心也將提供培訓。

此外，SK Battery America與電池回收公司Ascend Elements合作回收傑克遜郡(Jackson)工廠的電池廢料。Ascend於1月宣布將在科文頓(Covington)建立其首個商業電池回收廠。銅及貴金屬回收商Aurubis則將投資3.4億建設「美國首創」最先進的回收和二次冶煉設施。這些都對電動車的未來至關重要。

在喬州東南部，電氣化方案(electrification solutions)發展公司Aspen Aerogels宣布在Statesboro新建工廠，為電動車電池系統提供熱管理、機械穩定性和防火性能的材料。

今年喬州在生命科學業的發展也是成果豐碩。Moderna上個月宣布，將在亞特蘭大建立一個新的企業解決方案中心(Enterprise Solutions Hub)。去年8月，機器人輔助手術和微創護理公司Intuitive宣布擴大在谷內郡(Gwinnett)的園區。這兩個計畫合計投資額超過5.4億，並將帶來逾1425個新工作。

喬州勞動力培訓計畫Georgia Quick Start幫助了包括Pepsi Co.在底克甫郡(DeKalb)、Remington Firearms在LaGrange，及Titan Steel Doors在哈特郡(Hart)的投資或擴張。僅這三個計畫就將帶來1082個新工作和3.73億元的投資。

喬州港務局(GPA)在過去的19個月中，加快其港口長期增長計畫：沙凡納港(Savannah)擴建計畫(SHEP)最近完成，向大西洋延伸40哩，將可容納從巴拿馬運河來的超大型貨輪。內陸港埠也在吸引投資，例如阿巴拉契亞(Appalachian)地區港埠，有Roper Corp.投資1.18億元擴大其在沃克郡(Walker)的設施。

另外推動喬州增長的包括亞城國際機場(Hartsfield-Jackson International Airport)和其鐵路網。此外，喬州交通廳維護著超過1200哩的高速公路，兩天內就能與全美80%的地區連接起來。該系統工程很大部分仰賴了Ryder System Inc.在亨利郡(Henry)的新廠投入，該廠增加了250多個工作機會。