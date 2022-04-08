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喬州虐童案增長 維權組織籲公眾關注身邊人

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

過去兩年多，因疫情曾導致各地陸續封城，專家擔憂許多兒童受虐案因此未能及時發現，隨著孩子返回學校上課已好幾個月，兒童權益組織發現，近日通報的虐童案例出現明顯增加。

喬治亞州兒童倡導中心(Georgia Center for Child Advocacy)首席執行長瑞安(Sheila Ryan)表示，在疫情最嚴重時，通報案例數下降，主要因為老師或是其他成人因為封城而無法得知孩童情況。

瑞安說，該中心接獲的報案數去年增加了20%；而2022年至今，也比去年同期增長了10%。

這些曝光的案件中，有40%是由第一線的學校老師通報。「很多時候，孩子們覺得老師是值得信賴的成年人，覺得向老師透露受虐情事是安全的」，瑞安猜測，接下來的案件數將繼續上升。

四月是全美的防止兒童虐待月，雖然教師和小兒科醫生經常是發現和報告虐待的第一線，但瑞安說，社區中每個人都可以發揮關鍵作用，留意身邊的人是否有需要注意的跡象。

該中心提供了以下關心兒童受虐的注意事項：

●從小與孩子討論性虐待以及身體隱私的概念。

●教導孩子任何人接觸其身體前須經其同意。

●鼓勵孩子相信直覺。若感到不舒服時與值得信賴的成年人分享。

●與孩子建立無條件的密切關係，並且誠實回答他們的提問。

●注意兒童和青少年的網路使用情況。八歲以下使用網路時應受到直接監督，監護人並應鼓勵孩童說明在網路上做了甚麼。

●運用現實生活情境，電影電視或是時事作為棘手話題的開場。

●與孩子練習情境，說明應如何尋求保護或相關資源。

●40%的受虐兒是受到年齡較大或較有權力者的虐待。與孩子討論與同儕之間的界限。

●90%的受虐兒是受到身邊其所信任的成人的施虐。每個人在識別及預防虐童案時需保持警惕。

如果發現身邊孩童有突然的行為或情緒變化，或是健康發展疑慮，可致電喬州防止虐待熱線：1-800-244-5373。

疫情 封城 喬州

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