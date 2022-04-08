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北卡維克郡最大圖書館 更名為「奧伯林村」

記者王明心／北卡羅來納州報導
奧伯林村是19世紀一個由被解放的黑奴在洛麗所建立的自由人村。(奧伯林之友臉書)
奧伯林村是19世紀一個由被解放的黑奴在洛麗所建立的自由人村。(奧伯林之友臉書)

為紀念19世紀60年代末在洛麗建立的奧伯林村(Oberlin Village)，北卡維克郡委員會4日投票通過，將該郡最大的圖書館名稱，從「村莊」(Village)改為「奧伯林村」(Oberlin)。

根據維克郡官網，該圖書館已經是第二次更改名稱。2021年3月，郡委員會將該圖書館從「卡梅隆村」(Cameron Village)改為「村莊」，因為圖書館所在地的購物中心不想和卡梅隆家族有關聯。這個家族曾在購物中心所在的土地上擁有奴隸。

洛麗市政府在1974年創立佔地2500平方呎的卡梅隆村圖書館。20世紀80年代初，維克郡接管這家圖書館的運營，並於1985年將其搬遷到更大的地方。從那時起，該館進行了幾次翻修和擴建，成為郡內最大的圖書館，佔地達3萬6000平方呎。該館並跟物業主簽訂了20年租約。

奧伯林村是19世紀一座由被解放黑奴於洛麗所建立的自由人村。1866年哈里斯(James E. Harris)以他的母校—俄亥俄州著名的廢奴學校奧伯林學院(Oberlin College)命名。這所學院接受不再為奴的非裔學生，該名稱具有非裔接受教育和建立自由生活的象徵意義。

該村曾繁榮多時，曾是維克郡最大的黑人聚居處，造就了許多非裔企業主、政治家、領導人，也創辦以非裔學生為主的北卡中央大學(NCCU)和拉塔大學(Latta)。隨著洛麗市區發展後，該村就漸漸沒落。

去年洛麗一所初中也將校名從「丹尼爾」（Daniels Middle）改名為「奧伯林」，除了紀念奧伯林村，也因為學校所在地的前身就是奧伯林村。

去年丹尼爾初中也為了紀念奧伯林村，將校名改為奧伯林。(記者王明心/攝影)
去年丹尼爾初中也為了紀念奧伯林村，將校名改為奧伯林。(記者王明心/攝影)

圖書館 非裔 北卡

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