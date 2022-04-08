我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

亞城看板

記者 林昱瑄

台灣商會4.16談簽證與企管

亞特蘭大台灣商會將在16日(周六)下午12時30分至3時在亞特蘭大僑教中心舉辦講座，將由門勇律師主講「學生、工作以及移民簽證FAQ」、Unifi Service(原Delta Global Services)策略長鄒瑩(Ying McPherson)女士主講「決策者的思維：從決策者的角度來了解企業管理」。

報名請至：https://reurl.cc/Op99DR，可選實體或是線上講座。講座提問問卷：https://reurl.cc/WkllWO。地點：5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。

玉山科技4.23亞太裔傳統月講座

●為慶祝5月亞太裔(AAPI)傳統月，美東南玉山科技協會將於23日(周六)下午3時至5時30分舉辦主題為「運用科技提升亞裔政治活動參與」的研討會。

主講人George Tian是2021年玉山科技協會優秀青年獎得主(Young Achiever Award)。研討會也邀請到喬州第七選區的聯邦眾議員Carolyn Bourdeaux、DeKalb郡委員Ted Terry以及《環境與地球科學中的GIS技術應用》作者田白，一同對談。

地點：Hilton Atlanta Northeast，5993 Peachtree Industrial Boulevard, Peachtree Corners, GA 30092，報名可上網：https://reurl.cc/qOQQX3 。有疑問可電郵：[email protected]

榮光會 4.24春季會員大會

●亞特蘭大榮光會春季會員大會暨理事改選，定於24日(周日)下午4時至6時，假僑教中心大禮堂舉行。意者請事先向會長王本桓報名：(770)883-2227，或電郵：[email protected]

活動僅限於會員及榮眷參加，並只有現有會員才具投票權。當天將提供簡餐便當盒及瓶裝水。地點：5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。

亞特蘭大 亞裔 喬州

上一則

賓州排碳付費案 共和黨批強買強賣 法院裁定暫緩

下一則

華府作協 首度參與規畫華府年度歷史大會

延伸閱讀

海華文教基金會執行長、僑教中心主任 訪世報

海華文教基金會執行長、僑教中心主任 訪世報
海華玉山友誼盃成人棒壘球錦標賽 開打

海華玉山友誼盃成人棒壘球錦標賽 開打
都會區房價中位逾35萬 聯邦儲備銀行：亞城房價難以負擔

都會區房價中位逾35萬 聯邦儲備銀行：亞城房價難以負擔
亞城看板／健康講座 4.21談牙周病預防

亞城看板／健康講座 4.21談牙周病預防
亞城看板／中華文化學校 4.23文化教學

亞城看板／中華文化學校 4.23文化教學
移居亞特蘭大

移居亞特蘭大

熱門新聞

密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
休士頓房產價格還會持續上漲。（KHOU）

休士頓房市熱 房價、租金都漲 專家：明年還會再漲

2022-04-01 11:12
由Christian Cupboard Emergency Food Shelf非營利組織所設立的今日採收(Today’s Harvest)的免費食物領取站，提供免費蔬果或食物商品。(記者陳曼玲/攝影)

菜價節節漲 明州主婦開源節流有方

2022-04-01 02:00
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

你的毛小孩若身懷這些技能 可為主人省稅

2022-04-04 19:16
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48
華府平均的健身開銷過高，導致市民比其他地區民眾較少健身。（記者張筠╱攝影）

全美最健康城市 華府排第十

2022-04-06 02:15

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動