台灣商會4.16談簽證與企管

●亞特蘭大 台灣商會將在16日(周六)下午12時30分至3時在亞特蘭大僑教中心舉辦講座，將由門勇律師主講「學生、工作以及移民簽證FAQ」、Unifi Service(原Delta Global Services)策略長鄒瑩(Ying McPherson)女士主講「決策者的思維：從決策者的角度來了解企業管理」。

報名請至：https://reurl.cc/Op99DR，可選實體或是線上講座。講座提問問卷：https://reurl.cc/WkllWO。地點：5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。

玉山科技4.23亞太裔傳統月講座

●為慶祝5月亞太裔(AAPI)傳統月，美東南玉山科技協會將於23日(周六)下午3時至5時30分舉辦主題為「運用科技提升亞裔 政治活動參與」的研討會。

主講人George Tian是2021年玉山科技協會優秀青年獎得主(Young Achiever Award)。研討會也邀請到喬州 第七選區的聯邦眾議員Carolyn Bourdeaux、DeKalb郡委員Ted Terry以及《環境與地球科學中的GIS技術應用》作者田白，一同對談。

地點：Hilton Atlanta Northeast，5993 Peachtree Industrial Boulevard, Peachtree Corners, GA 30092，報名可上網：https://reurl.cc/qOQQX3 。有疑問可電郵：[email protected]。

榮光會 4.24春季會員大會

●亞特蘭大榮光會春季會員大會暨理事改選，定於24日(周日)下午4時至6時，假僑教中心大禮堂舉行。意者請事先向會長王本桓報名：(770)883-2227，或電郵：[email protected]。

活動僅限於會員及榮眷參加，並只有現有會員才具投票權。當天將提供簡餐便當盒及瓶裝水。地點：5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。