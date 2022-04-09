申請入籍公民免費工作坊4月29日舉行趕快報名參加 不提供無預約服務

亞美公義促進中心─亞特蘭大 辦公室(Asian Americans Advancing Justice - Atlanta)將在4月29日(周五)上午10時到下午3時，在仙伯里公立圖書館 (Chamblee Public Library)舉辦一場公民工作坊(Free Citizenship Clinics) ，協助民眾免費辦理公民入籍的申請。

這項活動需事先上網註冊預約，網址：bit.ly/citizenship0429，現場不提供無預約的服務。有中文說明的這個網站，載明相關訊息與入籍公民的資格條件。

亞美公義促進中心─亞特蘭大是喬治亞州和美國東南地區第一個致力於為來自亞洲的移民、難民和亞裔 美國人維權的法制宣傳中心。該中心表示，成為美國公民有六大好處，即可出入境旅行自由，免於被驅逐出境，可申請直系親屬來美團聚，未滿18歲子女可自動獲得公民身分，有資格在聯邦政府工作，及有投票選舉權等。詳情可電洽：404-890-5655，或參閱官網：advancingjustice-atlanta.org。仙伯里公立圖書館地址：4115 Clairmont Road, Chamblee, GA 30341。