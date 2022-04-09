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谷內郡總檢察長Brian Whiteside 競選連任 籲華人5月24日投票支持 扼阻仇恨犯罪 加強為亞裔社區服務

記者張蕙燕／亞特蘭大報導
谷內郡總檢察長懷特賽德(Brian Whiteside)競選連任的網站：reelectbrianwhiteside.com，說明他是谷內郡有史以來第一名非裔當選該郡總檢察長。(截自其競選網站)
谷內郡總檢察長懷特賽德(Brian Whiteside)競選連任的網站：reelectbrianwhiteside.com，說明他是谷內郡有史以來第一名非裔當選該郡總檢察長。(截自其競選網站)

喬治亞州谷內郡總檢察長(Gwinnett County Solicitor General，又稱政府首席律師)懷特賽德(Brian Whiteside)，今年競選連任，其中5月24日初選(Primary Election)為是否連任的關鍵日子。他呼籲亞裔一定要出來投票，實踐自己的權力，讓他連任，扼阻仇恨犯罪，為亞裔社區做更多的事。

非洲裔的懷德塞將於 5 月 24 日在民主黨初選中面對競爭的參選人，為也是非裔的布里斯托(Lisamarie Bristol)。由於這屆選舉沒有共和黨籍人士參選，因此在當天民主黨初選中勝選者，基本上便可說是當選谷內郡總檢察長，並從 2023 年 1 月開始為期四年的新任期。

據悉，谷內郡總檢察長總管政府訴訟法律事務，主要職能是調查、指控和起訴在谷內郡發生違反喬州法規和郡法令所有的輕罪，並記錄所有違反郡條例的行為，其中也包括交通罰單、酒駕等。總檢察長地位相對獨立，就其工作性質本身而言，更像是政府公職律師，因此，也有人主張將Solicitor General譯為「政府首席律師」。

競選這項重要職務連任的懷特賽德接受世界日報記者專訪指出，谷內郡是全喬治亞州亞裔人口比例最高的郡縣，在今年大選中，扮演著重要的少數關鍵。他表示，自己一向大力維護包括亞裔在內的所有族裔公正平等的權益，從新冠病毒疫情開始後，前總統川普帶頭說「中國病毒」(China Virus)等歧視言語，傷害亞裔的情感，更破壞了族裔平等，因此他任期內強調要嚴肅看待仇恨犯罪(Hate Crimes)，凡有仇恨犯罪事件發生，誓言要將這些罪犯送入大牢。

懷特賽德非常重視對亞裔社區，因而成立了谷內郡總檢察長辦公室亞裔顧問委員會(Asian Advisory Committee)，華裔的資深房地產經紀人金萌新(Gina Chin)便是成員之一，而他的辦公室對外聯絡部主任則是韓裔羅基虎(James Na)。

懷特賽德指出，有許多亞裔因遭受到執法警察的輕忽或歧視，因而受到欺侮時常隱忍不語，這些狀況都可以向他的辦公室投訴，他會審閱處理這些案件，因為「沒有任何應該被錯誤地對待」。相關情況發生時，可直接聯繫羅基虎：404-966-9499，電郵：[email protected]；若是擔心語言不通，也可透過金萌新接洽：678-492-3412，電郵：[email protected]。羅基虎則補充表示，華人朋友若想要了解和參觀谷內郡總檢察長辦公室，也可與他聯繫。

針對影星威爾史密斯(Will Smith)在奧斯卡典禮上台打人的事件，懷特賽德譴責地表示，暴力不能解決問題，只會讓問題更嚴重，他非常看重暴力案件，所以一直努力推動預防暴力教育，致力教導青少年化解暴力的方法。而喬州放寬攜帶槍枝，會使得暴力和殺人問題更加嚴重，所以他主張管制槍枝，並在經過訓練與調查後發出槍枝許可。

懷特賽德還表示，亞裔非常勤奮謙遜，但在美國社會不能只是謙遜，更要有力量，投票是展現力量的最直接表現，所以5月24日即使只是初選，也請大家一定要出來投票支持他，讓他繼續為大家做更多的事。

據了解，2018年首次贏得谷內總檢察長選舉的懷特賽德，在喬州和聯邦從事法律工作超過 25 年，也是州律師協會成員之一，並且在谷內郡居住超過30年。他畢業自普渡大學法學院學士、約翰馬歇爾法學院(John Marshall School of Law)法學博士學位，法律經驗涵蓋廣泛的民法和刑法領域，並曾任谷內郡警長。

他的主要政見包括：預防孩子犯下刑事罪；維護谷內郡的安全；減少累犯，同時爭取受刑人更生返回社區服務；結束刑事司法系統中的種族差異，所有族裔一視同仁；追究政府、被告和警察的責任；為非暴力初犯提供改過的機會；改革現金保釋制度，減少審前羈押；保護受害者。

據悉，懷特賽德的競爭對手布里斯托，也是名資深法界工作者，她畢業自喬治亞州立大學法學院，從2009年開始從事律師工作，並曾任谷內郡和底克甫郡檢察官，以及底克甫郡總檢察長。

谷內郡總檢察長懷特賽德(Brian Whiteside，左二)競選連任，其右為華...
谷內郡總檢察長懷特賽德(Brian Whiteside，左二)競選連任，其右為華裔金萌新、韓裔對外聯絡部主任羅基虎。(記者張蕙燕／攝影)

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