公安事件頻傳 北卡凱瑞市警民座談交流

華洋民眾參加北卡亞裔聯盟(NCAAC)舉辦的公共安全座談會。(記者王明心／攝影)

凱瑞市(Cary)最近發生數起令亞裔 社區擔憂的公共安全事件，北卡亞裔聯盟(NCAAC)日前特別邀請凱瑞警察 局代理局長薩特(Terry Sult)、凱瑞市政經理史德構(Sean Stegall)，和凱瑞市議員羅賓遜(Jennifer Robinson)與華洋民眾舉行小型座談，討論大家對持槍自衛、學校提供色情書籍等議題。華人市議員劉廣亞也出席了會議。

在凱瑞開設房地產公司的陳海娜表示，最近凱瑞發生市立電影院 差點用納稅人的錢放映色情影片事件，還有凱瑞高中圖書館讓學生閱讀色情書籍，以及華人槍擊竊賊，卻因被判定過度防衛而被關進監獄等案例，引起華社密切關注。

許多華人在微信群討論時提到，亞裔應該挺身而出表達對社區安全的需求，而不是只當「啞」裔，她因此主動聯繫市議員，促成該次座談。

聯盟主席陳志光說，亞裔社區為凱瑞過去的社區安全紀錄感到驕傲，許多人也因此搬到凱瑞定居。他說，亞裔視家庭和房子為最寶貴的資產，會盡最大的努力去維護，因此有人會合法持槍自衛。

針對最近的槍擊事件，他希望法庭能評估各方面證據與說法，做出公平的裁決。最近凱瑞接連發生治安事件引發市民擔憂安全，一些亞洲餐館和小企業主也害怕被搶劫和騷擾，召開會議是要表達大家的關切，希望凱瑞能重回以前的安全城市形象。

已在警界服務數十年的薩特表示，預防犯罪是警局的首要目標，他們很重視和社區民眾的夥伴關係，建立信任是犯罪預防的重要因素，很高興有機會彼此認識、交流溝通。他說，78%的偷竊車子內財物的案件，都是發生在車主沒鎖車門的情況，因此市民要做好防範措施。他還提到，亞裔不喜歡和警察打交道，息事寧人的態度也會助長歹徒作案。

他肯定持槍自衛的合法性，但要在自己或旁人生命受到危險的情況下使用。他正計畫推出講座，向市民深入解釋開槍時機。他說，有些城市警力不足，凱瑞沒有這方面問題，警察隨叫隨到，隨時支援。

有民眾提問包容罪犯和電影院放映色情影片之事，薩特表示，凱瑞沒有庇護罪犯的問題。史德構已經為影片道歉，解釋該片是市府職員為了表彰多元文化而安排，但放映前已發覺不妥而撤下，他保證以後不會再有同樣情形發生。

陳海娜感謝羅賓遜約見凱瑞兩位地方官員與民眾見面。羅賓遜說，凱瑞市長和市議員都是兼職，這兩位官員是真正擔起市政和治安大任的人。當天因場地關係，只有少數民眾能出席，薩特承諾日後可在線上舉辦座談，讓更多人參與。