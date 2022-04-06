球場世仇 杜克、教堂山北卡大學術緊密合作

杜克大學的歌德式大教堂(左)和教堂山北卡大學的古井是兩校的地標。(記者王明心／攝影)

校址相距僅八哩的杜克大學(Duke)和教堂山北卡 大學(UNC Chapel Hill)，在球場上的世仇情結長達一世紀，上周六北卡大在NCAA四強決賽中，以四分之差讓杜克與冠亞軍無緣，兩校球迷宿怨因此更深。不過最近杜克校報指出，兩校雖在球場勢不兩立，在學術上卻密切合作。

國家級機構委託兩校在一些醫療和經濟方案上合作，譬如由美國國立衛生研究院(NIH)資助兩校合作的阿茲海默病研究中心，致力尋求預防阿茲海默病和早期干預的有效方法；美國經濟發展局(U.S. Economic Development Administration)資助兩校合作創建Kickstart Venture Services，幫助兩所大學用學術研究成果來設立初創公司，目標是在18個月內成立18家新公司。

兩校的研究成果也用在改善北卡的未來。杜克的「尼古拉斯環境政策解決方案研究所」和北卡大學的「氣候、能源、環境、經濟中心」聯合進行一項可供該州實施的政策，探討內容包括加速減少使氣候變暖的污染物，以及讓家庭和企業更能負擔得起電力的方法，攜手規畫北卡清潔能源的前景。

杜克科學家塔塔(Purushothama Rao Tata)在實驗室培養皿中開發了一個完整的人類肺氣囊後，需要一位COVID專家來幫助測試，北卡大學的世界冠狀病毒權威巴里克(Ralph Baric)馬上伸出援手。

擁有60年歷史的三角大學核實驗室(TUNL)利用杜克大學校園內的三條先進束線(advanced beam lines)來研究核子物理，其中包括世界上最大的康普頓伽馬射線束(Compton gamma-ray beam)。該中心由杜克大學、北卡大學、北卡中央大學，和北卡州大共同領導，這些學校的幾代博士都在該中心內發展出他們的研究數據。

兩校都是擁有先進學術醫療中心的一級研究型大學，每年共完成總值23億元的研究，其中大部分供兩校共同使用。兩校也在PFAS污染、納米技術、自動駕駛汽車、低溫電子顯微鏡、腦成像、肌肉 萎縮症、醫學 臨床試驗等方面建立了共同研究中心。

「羅伯遜學者領導力課程」(Robertson Scholars Leadership Program)的學生享受全額獎學金外，還可在兩校修課，甚至每天有往返兩校的班車可搭乘。兩校校報也聯合募款，喊出「一起相恨相愛」(Hate Great Together)的口號。