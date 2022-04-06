喬州所得稅率將逐年降至4.99% 預計2029年達標

喬州州議會4日批准了來年302億元的支出計畫，削減州所得稅，並提高議員的養老金。(記者林昱瑄／攝影)

4日是喬州 議會2022財年會議的最後一個工作日，當天州參眾議會通過了多項法案，其中包括將把州所得稅率從從5.75%逐步降至4.99%，此減稅方案將使喬州居民少繳高達10億稅金。

根據修改後的HB 1437號法案，喬州在2024年將把所得稅率從5.75%降到5.49%，然後逐年調降，直到2029年減到4.99%。

此外，報稅民眾的標準免稅額(standard exemptions)將逐漸提高，從單一申報者的2700元將增加到1萬2000元。共同申報的夫婦則將從7400元加到2萬4000元。

另一項與民眾息息相關的法案，為所得稅退稅 的HB 1302法案，此估計達11億元的退稅案，將發給個人250元退稅，單親有孩子的戶長可獲350元退稅，而結婚有孩子夫婦且共同報稅者，可拿到500元退稅。

共和黨 多數的議會，還通過了在K-12課堂中限制討論種族的法案，另外也針對跨性別學生參與運動項目的問題進行修法，議會決議創建一個學校體育監督委員會，用以研究和確定是否應允許跨性別學生參加與其性別認同一致的公立高中體育活動。

議會還批准了法案SB 441，授權喬州調查局(GBI)能夠自行發起選舉調查和發出傳票。此前，GBI僅協助州務卿辦公室進行選舉調查工作。

這項法案是共和黨在2020年總統大選結束後改變喬州選舉法的最新進展，民主黨拜登當時以約1萬2000票擊敗共和黨的川普。

新的州預算則包括將花費約58萬元，用於調查選舉遭投訴的四個GBI職位。

當天州參眾議會也同意為包括教師和州雇員加薪，並為K-12學校、大學和心理健康計畫提供創紀錄的高額經費。

至於禁止任何州或地方機構、政府或學校要求接種COVID-19疫苗的SB 345法案，也在同天獲得議會最終批准。