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投資近6億 梅西首座自動配送中心落腳夏樂

記者王政賢／北卡羅來納州報導
梅西百貨將投資超過5.84億，在北卡設立首個自動化配送中心。(公司網站)
梅西百貨將投資超過5.84億，在北卡設立首個自動化配送中心。(公司網站)

北卡州長庫柏(Roy Cooper)宣布，梅西百貨(Macy's)將投資超過5.84億在北卡China Grove建設首個自動化配送中心(Automated Fulfillment Center)，預計占地140萬平方呎。在該中心全面投入營運後，將占其零售數位供應鏈的近30%容量，同時可為夏樂地區羅文郡(Rowan)創造2800個工作機會。

北卡州長辦公室指出，梅西的新廠部分資金將由該州經濟投資委員會批准的就業發展投資補助金(JDIG)支付。考慮了該公司投資的5.64億元以及230個符合JDIG資格的工作所將產生的稅收收入，委員會將授權在12年內向梅西提供高達231萬3000元的補助。

北卡州商務廳長Machelle Baker Sanders說，北卡除了有極具彈性的勞動力培訓系統外，還擁有優越的地理位置，一天車程內可將產品送達給超過1.7億客戶，對於廠商來說，將有效緩解供應鏈問題，並促進運營的順暢。

報導指出，該投資案估計會對該地區帶來超過9300萬元年度工資收入。

除了北卡州商務廳和北卡州經濟發展夥伴關係外，該案的其他主要合作夥伴還包括北卡州議會、北卡州交通廳、北卡州社區學院系統、羅文-卡巴魯斯(Rowan-Cabarrus)社區學院 、羅文郡及杜克能源。

北卡 投資 梅西百貨

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