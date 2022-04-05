亞城僑務會議 童振源聽取建言

僑務委員會委員長童振源主持亞特蘭大地區僑務工作座談會議。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 僑教中心日前舉辦僑務座談會議，由遠道而來的中華民國 僑務委員會委員長童振源主持。童振源首先簡介目前在僑委會推動的業務和政策，而僑務榮譽職人員及來自轄區內數十個僑團的代表，分別針對社團發展及僑務工作分享心得、提出建言。

童振源表示，推動僑務工作的四大目標第一是「利用新科技及新模式擴大服務全球僑胞」，包括利用數位科技、智能科技、網路科技，建立全球僑胞服務數位平台及建立整合平台，以期整合資訊人脈資源並做完整的運用。

第二則要「深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作」。他說，僑團運作上遇到老化、弱化的問題，而下一代與台灣的連結變弱，也需要加強年輕世代與台灣的連結。像是FASCA便是很好的範例，全球已吸引6000多位青少年加入。

第三是「發揮台灣優勢協助全球僑胞在僑居地生根茁壯」，以擴大僑胞在海外的能量。第四是「匯聚全球僑胞能量壯大台灣」，他希望僑胞協助台灣與僑居地建立連結，把僑力轉換為國力。

童振源也介紹了第二代僑胞卡「愛僑卡」，他說，第一代僑胞卡是提供購物優惠，但未來愛僑卡將與所有僑務活動結合在一起，使僑委會可以累積資料庫，以提供更精準的服務。

童振源表示，僑務工作其交流不只是在線上，也需要「虛實混合」，甚至未來還可應用最新科技「元宇宙 」。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍則表示，政府在各地選出僑務榮譽職人員，希望借助各位在地的影響力，與政府相互配合幫忙，把台灣的實力地位往上提升。