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亞城僑務會議 童振源聽取建言

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
僑務委員會委員長童振源主持亞特蘭大地區僑務工作座談會議。(記者林昱瑄／攝影)
僑務委員會委員長童振源主持亞特蘭大地區僑務工作座談會議。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大僑教中心日前舉辦僑務座談會議，由遠道而來的中華民國僑務委員會委員長童振源主持。童振源首先簡介目前在僑委會推動的業務和政策，而僑務榮譽職人員及來自轄區內數十個僑團的代表，分別針對社團發展及僑務工作分享心得、提出建言。

童振源表示，推動僑務工作的四大目標第一是「利用新科技及新模式擴大服務全球僑胞」，包括利用數位科技、智能科技、網路科技，建立全球僑胞服務數位平台及建立整合平台，以期整合資訊人脈資源並做完整的運用。

第二則要「深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作」。他說，僑團運作上遇到老化、弱化的問題，而下一代與台灣的連結變弱，也需要加強年輕世代與台灣的連結。像是FASCA便是很好的範例，全球已吸引6000多位青少年加入。

第三是「發揮台灣優勢協助全球僑胞在僑居地生根茁壯」，以擴大僑胞在海外的能量。第四是「匯聚全球僑胞能量壯大台灣」，他希望僑胞協助台灣與僑居地建立連結，把僑力轉換為國力。

童振源也介紹了第二代僑胞卡「愛僑卡」，他說，第一代僑胞卡是提供購物優惠，但未來愛僑卡將與所有僑務活動結合在一起，使僑委會可以累積資料庫，以提供更精準的服務。

童振源表示，僑務工作其交流不只是在線上，也需要「虛實混合」，甚至未來還可應用最新科技「元宇宙」。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍則表示，政府在各地選出僑務榮譽職人員，希望借助各位在地的影響力，與政府相互配合幫忙，把台灣的實力地位往上提升。

僑務榮譽職人員及數十個僑團代表均針對僑務工作以及僑界發展提出看法或提問。(記者林...
僑務榮譽職人員及數十個僑團代表均針對僑務工作以及僑界發展提出看法或提問。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 中華民國 元宇宙

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