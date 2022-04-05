都會區房價中位逾35萬 聯邦儲備銀行：亞城房價難以負擔

亞城都會區房產現已正式進入「難以負擔」的程度。(美聯社)

亞特蘭大 都會區的房價，近期持續以前所未有的速度攀升。根據亞特蘭大聯邦儲備銀行最新發布的房屋負擔能力報告顯示，亞城房產價格已進入了「難以負擔」程度。

該報告中使用房屋所有權負擔能力監測(HOAM)指數 ，該指數是用於衡量一般工資收入家庭在市場上購買一般中等價位房屋的能力。它使用了HUD評估可負擔程度的標準：「可負擔」的房產通常所占一般家庭稅前收入比率應低於30%。若高於此比率，都被認為是難以負擔。

亞特蘭大聯儲的房地產專家Domonic Purviance告訴WABE，亞特蘭大和田納西州的納許維爾(Nashville)是該銀行轄區內漲幅最大的城市。這也是亞城房屋指數在史上第一次躍升至30%以上。

而該報告也衡量了一個地區的家庭收入中位數加上生活成本、住房成本等因素，計算出整體住房市場指數。通常該指數低於100者，代表該地住房「難以負擔」。

亞特蘭大都會 區2022年整體住房市場指數為97.4，這是該地指數首度低於100。

根據該報告，亞城都會區的家庭中位數收入為7萬3436元，房屋中位數為35萬733元。

亞城都會區各郡指數低於100者包括：谷內郡(Gwinnett)91.7、底克甫郡(Dekalb)86.5、富頓郡(Fulton)98.2，以及道森郡(Dawson)的89.1。

谷內郡的家庭收入中位數約為7萬1000元，但房屋平均中位價為36萬1000元。底克甫郡收入中位數為6萬3000元，房屋平均中位數為34萬4000元。富頓郡收入中位數為8萬3000元，房屋中位數為39萬3000元。道森郡收入中位數為6萬9000元，房價中位數為37萬6000元。

而以全美指數來看，最難以負擔的住房市場前三名都位在加州，分別是洛杉磯46、舊金山47及矽谷的聖荷西51.5。

房產銷售網站Zillow的經濟學家Nicole Bachaud告訴電視台CBS46，全美整體的房產庫存嚴重短缺，亞特蘭大尤其嚴重，庫存僅為2020年初的50%。

Bachaud說，這意味著購屋成本將繼續上升。此外，也將導致購屋者減少，租房者增加，進而進一步提高了明年的房租並影響租房供應量。

完整報告可查看：shorturl.at/rvIOX。