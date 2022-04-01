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童振源參訪僑校 主持僑教座談會議聽取建言

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
與會人士大合照。前排右四起為童振源、王翼龍。(記者林昱瑄／攝影)
與會人士大合照。前排右四起為童振源、王翼龍。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大地區僑教座談會日前於僑教中心舉辦，到訪亞城的中華民國僑務委員會委員長童振源除主持該會議外，並參觀了九所僑校暨兩所台灣華語文學習中心，了解營運狀況並解答疑問。

童振源說，海外共有1029間僑校，約2萬4000名老師，38萬個學生接受僑教教育。而自2020年12月台美教育倡議簽署以來，雙方政府在教育方面有許多互動，台灣已與美東南轄區內兩州簽署教育合作備忘錄。

他表示，美國許多孔子學院關閉，僑校與台灣華語文學習中心，可成為不少想學中文的非華語人士新選擇，他也提到，台灣華語文學習中心去年開辦以來，各地僑校申請踴躍，至今美國已成立35所，歐洲也有10所。

他表示，僑委會將協助匯聚資源，讓僑校與台灣教育界能量做對接，建立合作伙伴關係，連結各大學、智能教育產業。

亞特蘭大中文學校校長戴念華(左)向童振源簡報成果。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大中文學校校長戴念華(左)向童振源簡報成果。(記者林昱瑄／攝影)

僑教處副處長黃正杰則接著針對台灣華語文中心設置計畫，申請辦法，做出詳細說明。

當天共有亞特蘭大中文學校暨台灣華語文中心、北卡洛麗中文學校暨台灣華語文學習中心、亞特蘭大中華文化學校、喬治亞州台灣學校、慈濟人文學校亞特蘭大分校、北卡夏樂市中文學校、阿拉巴馬州語文榜中文學校、田納西州大納城中文學校、肯塔基州台灣萊城中文學校等代表，簡報校況並提出建言與問題。

亞特蘭大台灣華語文中心校長戴念華在會中分享經驗表示，中心設立初期辦理了許多試聽課程，對於招生有很大的幫助。自今年起，該中心主動開發與當地企業的合作機會，比如與附近的Doraville、Chamblee與Brookhaven市政府合作，提供客製化課程給有華語學習需求的員工。

她表示，僑校成立台灣華語文中心，仍面臨師資、招生、人力等挑戰，但華語文中心具有更多發展的空間，潛力及機會。

會後，童委員長並頒發獎狀予亞特蘭大中文學校，感謝該校去年在短時間內完成設立亞特蘭大台灣華語文中心。

童振源(左)頒發獎狀給亞特蘭大中文學校校長戴念華(右)，感謝該校去年在短時間內完...
童振源(左)頒發獎狀給亞特蘭大中文學校校長戴念華(右)，感謝該校去年在短時間內完成設立亞特蘭大台灣華語文中心。中為王翼龍。(記者林昱瑄／攝影)

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