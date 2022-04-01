喬州調查局查獲致命芬太尼等毒品 重達65公斤

喬州調查局在谷內郡查獲了大批毒品。(GBI臉書)

喬治亞州調查局(GBI)指出，該局在谷內郡(Gwinnett)查獲大批毒品 ，包括有65公斤的冰毒(methamphetamine)、1公斤海洛因(heroin)、四分之一公斤芬太尼(fentanyl)。另外還查獲了三把槍。

GBI表示，他們的幫派 特遣部隊遵循幫派活動的線報，並與谷內郡警長辦公室、煙草火器和爆炸物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco Firearms and Explosives)亞特蘭大 外勤部門以及國土安全調查局(Homeland Security Investigations)合作，共同查獲了這批毒品。

美國緝毒署(Drug Enforcement Administration)表示，僅僅約兩毫克的芬太尼就可以殺死一個人，具體則取決於人們的體型、對藥物的耐受性和以往使用情況。

根據DEA的說法，毒販將芬太尼與其他藥物混合，因為其效力強大且成本低。這種藥物的效力是嗎啡(morphine)的100倍。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，自疫情流行以來，喬州因芬太尼相關的死亡人數急遽上升。在包括谷內郡的亞特蘭大都會區郡縣內，死亡人數增加了二至三倍。