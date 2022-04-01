喬州學生是否戴口罩 父母決定 克郡學區將遵循新規

喬州州長坎普29日簽署法案，允許父母讓孩子退出任何學區強制戴口罩的規定。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)29日簽署法案，將把學生是否要戴口罩 上學的權利，交由孩童家長或監護人決定。

在疫情爆發後的兩年後，由於感染率下降，聯邦疾病控制與預防中心(CDC)放寬了防疫指導，喬州 大多數的學校也已取消了強制戴口罩的規定。

坎普說，新法案HB 514「喬州學生免戴口罩法案」(Unmask Georgia Students Act)，將「確保父母在孩子的健康和福祉方面擁有最終決定權。是否戴口罩讓父母做決定而非政府負責。」

該法案即刻生效，並將持續執行到2027年6月。喬州公衛署表示，如果需要，州長可以在緊急狀態下暫停該法。

該法案對我們的學生及父母來說是個好消息，參加簽署儀式的喬州督學伍茲(Richard Woods)說。「當涉及到口罩、疫苗 或其他個人健康決定時，家長需要有完全的發言權。」

目前，克來頓郡(Clayton)是亞特蘭大都會區中唯一仍然強制戴口罩的學區。該郡督學Morcease Beasley上周已經表態，該學區將遵守新規定。「雖然我們仍然認為克來頓郡需要再提升疫苗接種率，尤其新變種病毒可能再度導致病例激增，但我們將遵守喬州所頒布的新法」，Beasley在聲明中說。

CDC所引用的一項最新研究發現，強制要求戴口罩的學校，其感染率低於沒有要求的學校。

但喬州共和黨議員表示，COVID-19對兒童相對無害，而且口罩的效果並不足以正當化其在學校的使用。

民主黨議員和其他批評人士則說，這項立法削弱了地方對於疫情應對措施的控制權，他們並補充，學校僅存的唯一防疫方案是改成網路教學。

公衛專家表示，新的變種病毒BA.2可能導致感染再次增加。根據聯邦數據，喬州的疫苗接種率在各州中排名倒數第七。