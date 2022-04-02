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清明不用遙望杏花村 到Tower酒莊買酒去！

亞特蘭大工商組
位於華人熟悉百福大道上的Tower Beer酒莊Doraville分店，專設一區放置華人熟悉的酒類。
位於華人熟悉百福大道上的Tower Beer酒莊Doraville分店，專設一區放置華人熟悉的酒類。

華人好酒從古迄今便有許多的藉口，宋代詩人王禹偁在以《清明》為題的詩開頭就說：「無花無酒過清明，興味蕭然似野僧。」今年四月五日清明節，當然得走一趟美國東南區最大的烈酒零售商Tower Beer Wine & Spirits酒莊，挑幾瓶中國酒，祭祖掃墓之餘，再小酌一番。

清明節又稱踏青節、行清節、三月節、祭祖節等，是中華民族傳統節日，節期在仲春與暮春之交。清明節源自上古時代的祖先信仰與春祭禮俗，兼具自然與人文兩大內涵，既是自然節氣點，也是傳統節日。這天大江南北各有習俗要吃潤餅、青團子、艾粄、鏾子、暖菇包、子推饃等等，但自古清明飲酒是不得少的習俗，一則是寒食節期間，不能生火吃熱食，只能吃涼食，飲酒可以增加熱量；二來是借酒澆愁，平緩哀悼亡者的心情；三則祭酒表達對親人的寄託。

身在海外的遊子們為生計營營奔走，可能沒有那麼多閒功夫為愁緒憂煩，不過想想杜牧流傳千古的詩句：「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。借問酒家何處有，牧童遙指杏花村。」倒不妨附庸風雅一番。

亞特蘭大雖沒有杏花村，但擁有Doraville和Buckhead兩家分店的Tower酒莊，是亞特蘭大知名的大型酒莊，自1948年開業以來，以優惠價格供應來自世界各地的名酒。在這兒除了各式西洋名酒，還有許多華人熟悉來自中國茅台、瀘洲老窖、洋河、女兒紅、棉竹大曲、紹興花雕酒、劍南春，還有青島啤酒和青島純生啤酒。來自台灣的金門高粱酒，及獲得世界金獎的金車噶瑪蘭威士忌(Kavalan Whisky)，及日本、韓國、泰國及新加坡酒類等，Tower也一應俱全。

Tower酒莊網站是TowerWineSpirits.com。在亞城有兩家分店，Doraville分店在華人熟悉的百福大道上，285環城公路外一哩，地址：5877 Buford Hwy, Doraville, GA 30340，電話：770-458-3272。城中區Buckhead分店在Lindbergh地鐵站往南一哩，近85號公路，地址：2161 Piedmont Rd., Atlanta, GA 30324，電話：404-881-0902。營業時間為周一到周六上午9時到晚上11:45時，周日為下午12時30分到晚上10時。

華人 亞特蘭大 地鐵站

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