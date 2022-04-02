我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空駕駛艙擋風玻璃高空中破裂 平安轉降丹佛

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

Belinda 舒 2021年業績第一 蟬聯七年 AMFAM 最佳業績獎 囊括全部獎項 專業再獲肯定

亞特蘭大訊
Belinda舒帶領的團隊屢創佳績，她歡迎有興趣者加入工作團隊。
Belinda舒帶領的團隊屢創佳績，她歡迎有興趣者加入工作團隊。

美國家庭保險公司(American Family Insurance，簡稱AMFAM)喬治亞州分區，一年一度的頒獎大會，由於疫情關係，日前再次在線舉行。今年度的總結和表彰大會上，亞城著名個人/商業保險代理Belinda舒女士，再次囊括AMFAM全部獎項。在東南區100多名業務代表中，這已經是她從業9年第7次獲得了最佳業績獎，讓Belinda Shu代理處屹立在喬州最大保險代理處的地位。

AMFAM保險集團，總部設在威斯康星州，有將近百年的歷史。在全美財富 500 強榜單中排名第 315 位，為廣大用戶全面提供汽車、房屋、商業、農場、牧場(FARM)保險和人壽保險。2021 年，車險滿意度在J.D. Power 排名第一。

Belinda舒女士是AMFAM佐治亞州華人市場的開拓者。9年的市場拓展，通過優質的服務，她把AMFAM優良的人壽保險產品、汽車、房屋、商業(尤其是出租房業主保險)，帶給了亞裔社區，更是得到了華人社區和越裔社區的深度信賴。

進入2022年，Belinda舒代理處那滿鐺鐺的幾面牆上，繼續再添上以下這些極具代表意義的獎牌，包括：

‧2021 AFLIC distinguish life diamond人壽保單傑出鑽石獎；

‧2021 Agent of Year最佳保險經紀人；

‧2021 All Line New Business Productions Leaders最多全線保單產出獎(全面突出)；

‧2021 Auto & Property New Business Production Leaders最多汽車 & 房屋保單獎；

‧2021 New business total premium leaders最高保費獎；

‧2021 Palm Spring Premium Leaders 最突出銷售業績獎；

‧2021 Orlando All American產品全面推廣達標獎；

‧2021 Gold key商業保險金鑰匙獎。

去年12個月中，Belinda 八次獲得了當月最佳代理。尤其是疫情期間，看到逝去客戶的家人得到了保護，她感到很欣慰。Belinda和員工們不遺餘力地幫助有人壽保險的客人們加速索賠進程，同時把這份最好的保護傳達給每一個客戶。快速、及時地幫助每一個人是他們服務的最佳定義。

Belinda表示，人壽保險是家庭必不可少的，AMFAM人壽產品的多樣化，確保了人人都買得起。尤其是年幼孩子的父母和家庭收入的支柱，更應該擁有，也建議儘早持有，請不要等。Belinda 說：「作為保險代理人，我有責任保護我的客人。作為父母和一家之主，保護您的孩子和您所愛的人是您義不容辭的責任。」

因為明天和意外我們永遠不知道哪個先到，一份人壽保單是對家庭的保護和承諾。人壽保單可以幫助減輕相關費用的財務負擔，從而讓您高枕無憂。您需要為自己找一個更加值得信任的保險代理處，請致電770-280-4350。

「保險不僅是保單，而是一份保障！」這個理念貫穿在整個團隊中：幫客人找到最適合的保單，及時為每一位客人重審新一度的保單，提供新的折扣建議。為了服務更多東南區的客戶，代理處的業務已經拓展到喬治亞州之外的其他4個州(阿拉巴馬、南卡、北卡、田納西)。

Belinda舒領導的代理處是可愛又親如家人的團隊。哪怕不見面，線上的交流也一直不斷，互相關懷。Belinda作為老闆更是努力地激勵大家，疫情中不放棄努力，堅持到勝利；哪怕疫情難，代理處也在；祈求疫情後，大家盡快再聚首。同時因為業務的拓展，急需更多的業務員，Belinda舒誠摯歡迎也加入這個可愛的團隊，請把履歷發到[email protected]，跟Belinda一起為更多需要的家庭提供保護！

保險 疫情 汽車

上一則

25區區長盧漢士春季籌款會 華埠社區商家團體和個人出席支持

下一則

德州17歲少年炫耀販毒暴利 遭舉報即入獄

延伸閱讀

喬治亞州造勢 川普左批拜登 右轟喬州長是叛徒

喬治亞州造勢 川普左批拜登 右轟喬州長是叛徒
全民保險 3/25線上講座分享理賠案例

全民保險 3/25線上講座分享理賠案例
紐約人壽張一程、劉志良在高境界攀險峰

紐約人壽張一程、劉志良在高境界攀險峰
房屋保險要買嗎？ 歡迎有志人士一起參與優秀 AMFAM 團隊

房屋保險要買嗎？ 歡迎有志人士一起參與優秀 AMFAM 團隊
NCAA／台灣第1人 20歲小將代表喬治亞州大出賽

NCAA／台灣第1人 20歲小將代表喬治亞州大出賽
報稅指南系列四／PPLI私募人壽保險 省利得稅好工具

報稅指南系列四／PPLI私募人壽保險 省利得稅好工具

熱門新聞

消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
FBI表示，購屋電匯詐騙近年案例激增。(pixabay)

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

2022-03-30 09:11
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
杜克大學。Photo by Chuck Givens on Unsplash

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

2022-03-25 10:54
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手聖安東尼奧二手屋 出租公司撿便宜

2022-03-30 13:14
35歲的崔安娜(左)本月初失蹤，警方近日尋獲其屍體，懸賞4萬元緝拿27歲的兇嫌梅里諾(右)。(警方提供)

27歲男殺害亞裔前女友 維州費郡懸賞4萬元追兇

2022-03-29 12:10

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住