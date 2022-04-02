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玉山科協 4.23 亞城講座 歡迎報名

亞特蘭大訊
玉山科技歡迎大眾掃瞄二維碼報名參加講座。(玉山提供)
玉山科技歡迎大眾掃瞄二維碼報名參加講座。(玉山提供)

美東南玉山科技協會為慶祝5月的美國亞太裔(AAPI)傳統月，將於 4 月 23 日下午3時至5時30分，在Peachtree Corners市舉辦主題為「運用科技提升亞裔政治活動參與」的研討會。活動主講人為2021年玉山科技協會優秀青年獎得主(Young Achiever Award)George Tian，並與喬治亞州第七選區的聯邦眾議員Carolyn Bourdeaux，DeKalb郡委員Ted Terry以及《環境與地球科學中的GIS技術應用》一書作者田白，一同與George對談。

George Tian這名年輕的主講人，目前是 Lambert高中演講及辯論社主席，曾榮獲全美錦標賽 (TOC)半決賽銀牌、2021年全國辯論教練協會(NDCA)排名第三名的佳績。

玉山科技協會指出，亞太裔於美國社會長期以來一直扮演著舉足輕重的角色。然而，過去有各類法規限制亞裔取得公民身份、攔阻登記投票，甚至干預參政的機會。自2021年3月起，George和Ted合作開發用於分析亞太裔人口和投票數據的網絡工具，宣導及鼓勵亞太裔行使公民權，積極參與政治活動，並幫助政治領導人更有效地了解並聯繫亞太裔選民。

根據數據分析顯示，自2010 年到 2020 年，喬州約增加了100 萬居民，其中亞裔人口增長了 53%，幅度遠勝於其他少數族裔。正如 2020 年選舉結果顯示，亞太裔選民已成為一股至關重要的新興力量。

這場研討會的舉辦地點是Hilton Atlanta Northeast，地址：5993 Peachtree Industrial Boulevard, Peachtree Corners, GA 30092，報名可上網：https://forms.gle/K4vEApGE1oq5Wt7SA 。詳情可洽美東南玉山科技：[email protected]

亞裔 投票 喬州

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